Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,9902 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,88 коп. и составил 88,7624 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 59,79 коп. и составил 96,9902 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,42 коп. и составил 12,408 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж в конце месяца, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и растущую нефть.

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Участники ОПЕК+ согласовали разрешенные уровни добычи нефти на 2024 год для Конго и Нигерии, Ангола пока не соглашается, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

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Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии за январь-сентябрь текущего года в сравнительных ценах снизился на 0,6% относительно аналогичного периода 2022 года, в том числе в июле-сентябре - на 0,7%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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Бразилия присоединится к участникам соглашения ОПЕК+ с января 2024 года, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций альянса.

Бразилия входит в число стран мира, активно наращивающих добычу нефти. Согласно последнему отчету МЭА, которое ссылается на данные...