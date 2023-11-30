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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 954,2 млрд руб.
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30 ноября 2023 года 10:09

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 954,2 млрд руб.

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30 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 954,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 973,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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30 ноября 2023 года 11:46
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Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,97%...    читать дальше
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Импорт из...    читать дальше
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30 ноября 2023 года 11:15
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