.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 954,2 млрд руб.
.
30 ноября 2023 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 954,2 млрд руб.
|0
30 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 954,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 973,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 ноября 2023 года 12:22
Правительство РФ распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. "Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в... читать дальше
.30 ноября 2023 года 12:14
В ноябре количество безработных в Германии увеличилось на 22 тыс., сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Безработица в стране повысилась до максимальных с мая 2021 года 5,9% по сравнению с 5,8% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше
.30 ноября 2023 года 12:07
Потребительские цены во Франции в ноябре 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 3,4% в годовом выражении после повышения на 4% в октябре, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы роста с... читать дальше
.30 ноября 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,89 коп. и составил 12,3899 руб. Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,416 руб. Было заключено 4739 сделок. Объем торгов составил 11384,56 млн...
.30 ноября 2023 года 11:53
За 9 месяцев чистая прибыль "Совкомбанка" по МСФО составила 76 млрд руб., в 3-м квартале - почти 25 млрд руб.
Совкомбанк за 9 месяцев 2023 года получил 76,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 3-м квартале - 24,7 млрд рублей, говорится в отчете банка. Рентабельность капитала за январь-сентябрь текущего года составила 51%, отмечается в сообщении банка. Расходы на... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:46
"Яндекс" в 2024 году намерен расширить парк роботов-доставщиков со 130 до 260, говорится в сообщении компании. Также "Яндекс" планирует начать сдавать роботов в аренду другим компаниям по модели "последняя миля" (до конечного потребителя). В рамках сотрудничества... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:46
ВТБ разместит 30 ноября однодневные бонды серии КС-4-600 на 250 млрд руб. по цене 99,959% от номинала
0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-600 объемом 250 млрд рублей по цене 99,959% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,97%... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:39
Перевозки грузов в железнодорожном сообщении между Белоруссией и Россией в январе-сентябре 2023 года выросли на 48% в годовом выражении, сообщил портал 1520International.com (совместный проект издательского дома "Гудок" и ОАО "Российские железные дороги"). Импорт из... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:30
Выпуск легковых автомобилей в Великобритании в январе-октябре вырос на 16,7% - до 751,422 тыс. по сравнению с 643,755 тыс. годом ранее, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 31,6%, до... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:22
Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по уточненным данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей, что меньше ранее опубликованной оценки Минфина (1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП). Месяцем ранее дефицит, по уточненной оценке... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:15
Оценка динамики ВВП Франции за 3-й квартале пересмотрена до минус 0,1% с плюс 0,1%, изменения не ожидалось
Объем ВВП Франции в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:08
По данным туроператоров и отелей Белоруссии, спрос со стороны российских туристов заметно вырос - они раскупили половину мест в отелях и санаториях республики на Новый год, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Республиканского союза... читать дальше
.30 ноября 2023 года 11:01
Правительство РФ продлевает на 2024 год меры стимулирования занятости для дальнейшей поддержки рынка труда, сообщается на сайте правительства РФ в четверг. "Правительство для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры... читать дальше
.30 ноября 2023 года 10:54
Россияне оценили достойную жизнь на пенсии почти в 60 тыс. рублей в месяц, наибольшие суммы озвучили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, самые скромные запросы - у жителейз Красноярска и Омска..Такие данные были получены в ходе опроса СберНПФ. Респонденты отвечали... читать дальше
.30 ноября 2023 года 10:47
В октябре розничные продажи в Германии выросли впервые с мая - на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на... читать дальше
.30 ноября 2023 года 10:38
Норвежская Equinor уходит из Нигерии после 30 лет деятельности, продает свои активы нигерийской Chappal Energies, сообщила норвежская компания. Equinor владеет 53,85% в договоре нефтегазовой аренды нефти OML 128, включая долю в 20,21% в нефтяном глубоководном... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.