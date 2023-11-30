ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 88,8841 руб., евро - 97,6503 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 97,6503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 58,44 коп.

30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 88,8841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,39 коп.

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Правительство РФ распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. "Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в... "Жители городов и поселков Арктической зоны России смогут получить льготные ипотечные кредиты в рамках "Дальневосточной ипотеки", при этом сама программа переименована в... читать дальше

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В ноябре количество безработных в Германии увеличилось на 22 тыс., сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ. Безработица в стране повысилась до максимальных с мая 2021 года 5,9% по сравнению с 5,8% в октябре. Безработица в стране повысилась до максимальных с мая 2021 года 5,9% по сравнению с 5,8% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали рост... Аналитики в среднем прогнозировали рост... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в ноябре 2023 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 3,4% в годовом выражении после повышения на 4% в октябре, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Это минимальные темпы роста с... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,89 коп. и составил 12,3899 руб. Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,416 руб. Было заключено 4739 сделок. Объем торгов составил 11384,56 млн... Минимальный курс юаня составил 12,37 руб., максимальный - 12,416 руб. Было заключено 4739 сделок. Объем торгов составил 11384,56 млн...

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Совкомбанк за 9 месяцев 2023 года получил 76,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 3-м квартале - 24,7 млрд рублей, говорится в отчете банка. Рентабельность капитала за январь-сентябрь текущего года составила 51%, отмечается в сообщении банка. Рентабельность капитала за январь-сентябрь текущего года составила 51%, отмечается в сообщении банка. Расходы на... Расходы на... читать дальше

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"Яндекс" в 2024 году намерен расширить парк роботов-доставщиков со 130 до 260, говорится в сообщении компании. Также "Яндекс" планирует начать сдавать роботов в аренду другим компаниям по модели "последняя миля" (до конечного потребителя). В рамках сотрудничества... Также "Яндекс" планирует начать сдавать роботов в аренду другим компаниям по модели "последняя миля" (до конечного потребителя). В рамках сотрудничества... читать дальше

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0 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-600 объемом 250 млрд рублей по цене 99,959% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,97%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,97%... читать дальше

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Перевозки грузов в железнодорожном сообщении между Белоруссией и Россией в январе-сентябре 2023 года выросли на 48% в годовом выражении, сообщил портал 1520International.com (совместный проект издательского дома "Гудок" и ОАО "Российские железные дороги"). Импорт из... Импорт из... читать дальше

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Выпуск легковых автомобилей в Великобритании в январе-октябре вырос на 16,7% - до 751,422 тыс. по сравнению с 643,755 тыс. годом ранее, сообщает Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 31,6%, до... В том числе в прошлом месяце производство увеличилось на 31,6%, до... читать дальше

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Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по уточненным данным Федерального казначейства, исполнен с дефицитом в размере 1,05 трлн рублей, что меньше ранее опубликованной оценки Минфина (1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП). Месяцем ранее дефицит, по уточненной оценке... Месяцем ранее дефицит, по уточненной оценке... читать дальше

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Объем ВВП Франции в третьем квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете национального статистического института Insee, представившего окончательные данные. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на... Предварительно было объявлено о повышении ВВП на... читать дальше

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По данным туроператоров и отелей Белоруссии, спрос со стороны российских туристов заметно вырос - они раскупили половину мест в отелях и санаториях республики на Новый год, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Республиканского союза... читать дальше

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Правительство РФ продлевает на 2024 год меры стимулирования занятости для дальнейшей поддержки рынка труда, сообщается на сайте правительства РФ в четверг. "Правительство для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры... "Правительство для дальнейшей поддержки рынка труда приняло решение продлить в 2024 году отдельные меры... читать дальше

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Россияне оценили достойную жизнь на пенсии почти в 60 тыс. рублей в месяц, наибольшие суммы озвучили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, самые скромные запросы - у жителейз Красноярска и Омска..Такие данные были получены в ходе опроса СберНПФ. Респонденты отвечали... Респонденты отвечали... читать дальше

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В октябре розничные продажи в Германии выросли впервые с мая - на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на... читать дальше

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Норвежская Equinor уходит из Нигерии после 30 лет деятельности, продает свои активы нигерийской Chappal Energies, сообщила норвежская компания. Equinor владеет 53,85% в договоре нефтегазовой аренды нефти OML 128, включая долю в 20,21% в нефтяном глубоководном... Equinor владеет 53,85% в договоре нефтегазовой аренды нефти OML 128, включая долю в 20,21% в нефтяном глубоководном... читать дальше

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