ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 88,8841 руб.

29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 88,8841 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,39 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57918,403 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,098 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,78 коп. и составил 12,4422 руб. Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,51 руб. Было заключено 59077 сделок. Объем торгов составил 144351,61 млн... Минимальный курс юаня составил 12,372 руб., максимальный - 12,51 руб. Было заключено 59077 сделок. Объем торгов составил 144351,61 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38,04 коп. и составил 97,5881 руб. Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,16 руб. Было заключено 20487 сделок. Объем торгов составил 36837,95 млн... Минимальный курс евро составил 97,06 руб., максимальный - 98,16 руб. Было заключено 20487 сделок. Объем торгов составил 36837,95 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,72 коп. и составил 88,8112 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,3525 руб., максимальный - 89,43 руб. Было заключено 18655 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,3525 руб., максимальный - 89,43 руб. Было заключено 18655 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в ноябре 2023 года по сравнению с октябрем снизился на 0,3 процентного пункта и составил плюс 1,4% после 1,7% в октябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс... читать дальше

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Предприятия РФ в январе-сентябре 2023 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 26 трлн 065,4 млрд рублей, что на 24,3% больше, чем за тот же период 2022 года (когда наблюдалось снижение на 2,7%), сообщил в среду Росстат. При этом в сентябре... При этом в сентябре... читать дальше

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Безработица в России в октябре снизилась до 2,9% - это минимальное значение за период наблюдений показателя с 1991 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого безработица в РФ три месяца удерживалась на уровне 3%. Ранее в июне уровень безработицы... Ранее в июне уровень безработицы... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2023 года составил 7,2% в годовом выражении после роста на 9,5% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная начисленная... По данным Росстата, среднемесячная начисленная... читать дальше

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В октябре 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 12,7% по сравнению с показателем за октябрь 2022 года - до 4 трлн 239,7 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре показатель увеличился на 12,2%, в август - на 11%, в июле -... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2023 года упали на 20% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 9,1% в сентябре, на 5,8% в августе, на 7,7% в июле, на 13,3% в июне, на 18,7% в мае, на 9,7% в апреле, на 35,6% - в марте, следует из материалов Федеральной... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период 21 по 27 ноября выросли в среднем на 1,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 14 по 20 ноября цены выросли на 2,1% Огурцы подорожали на 9,7%, помидоры - на 1,4%, бананы - на 0,7%, яблоки - на 0,6%,... Огурцы подорожали на 9,7%, помидоры - на 1,4%, бананы - на 0,7%, яблоки - на 0,6%,... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2023 года вырос на 7,7% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре рост показателя составлял 8,9%. Индекс исчисляется на основе данных об... Индекс исчисляется на основе данных об... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 21 по 27 ноября 2023 г. снизились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 14 по 20 ноября 2023 г. цены снизились на 0,2%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 ноября... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 27 ноября... читать дальше

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За период с 21 по 27 ноября 2023 года потребительские цены повысились на 0,33%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 14 по 20 ноября 2023 года инфляция составила 0,20%. С начала ноября цены выросли на 1,13%, с начала года - на... С начала ноября цены выросли на 1,13%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил среду снижением индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,71% и составил 3173,52 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,71% и составил 3173,52 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,05% - до... Индекс РТС к 18:50 мск просел на 0,05% - до... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading... читать дальше

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