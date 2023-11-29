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Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до 93,8 пункта по сравнению с пересмотренными 93,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 93,7 пункта с объявленного... Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 93,7 пункта с объявленного... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,02 пункта (0,439%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3182,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3200,15 (+0,12%) пункта,... читать дальше

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По итогам 9 месяцев чистая прибыль инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по МСФО составила 16,6 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Прибыль на акцию увеличилась до... Прибыль на акцию увеличилась до... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 22 ноября по 29 ноября) - 88,211 руб. за доллар, минимальное значение - 87,1518 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,06 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,75/91,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,81/101,04 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,21/91,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

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Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует продать 125 млн акций своего ключевого поставщика Denso Corp., заявил директор по коммуникациям компании Юн Нагато. Рыночная стоимость этого пакета составляет порядка $1,95 млрд. Акции Denso, выпускающей... Акции Denso, выпускающей... читать дальше

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За 9 месяцев портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 16% - до 424 млрд руб. (рост за весь 2022 г. - 11%), заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, выступая на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Объем... Объем... читать дальше

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Минцифры РФ планирует с 2024 года возобновить выделение грантов стартапам и компаниям-заказчикам на поддержку ИТ-разработок, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах TAdviser Summit. В октябре в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ к первому... В октябре в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ к первому... читать дальше

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Парламент Петербурга принял сегодня в третьем, окончательном чтении бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 1 трлн 179,6 млрд рублей, расходы - 1 трлн 337,4 млрд рублей. Таким образом,... Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 1 трлн 179,6 млрд рублей, расходы - 1 трлн 337,4 млрд рублей. Таким образом,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют сегодня подъем, исключением является британский индикатор. Участники рынка ждут данных о потребительском доверии в еврозоне, которые будут обнародованы в 13:00 мск, а также предварительного отчета о... Участники рынка ждут данных о потребительском доверии в еврозоне, которые будут обнародованы в 13:00 мск, а также предварительного отчета о... читать дальше

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Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2023 года получил 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в III квартале - 4,2 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл. Расходы на резервы в... Расходы на резервы в... читать дальше

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РФ за 10 месяцев этого года отправила на экспорт шоколадных кондитерских изделий почти на $600 млн, сообщил замруководителя центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров на круглом столе в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в ЮАР, организованной "Агроэкспортом" и... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,57 коп. и составил 12,4649 руб. Минимальный курс юаня составил 12,443 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 10198 сделок. Объем торгов составил 19295,09... Минимальный курс юаня составил 12,443 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 10198 сделок. Объем торгов составил 19295,09...

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Сельхозпроизводители РФ планируют к 2030 году увеличить объем приобретения минеральных удобрений, как минимум, до 8 млн тонн в год, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман... читать дальше

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