.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 88,6102 руб., курс евро - 97,0659 руб.
.
29 ноября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 88,6102 руб., курс евро - 97,0659 руб.
|0
29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 88,6102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,43 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 97,0659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,35 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 ноября 2023 года 13:25
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до 93,8 пункта по сравнению с пересмотренными 93,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 93,7 пункта с объявленного... читать дальше
.29 ноября 2023 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,02 пункта (0,439%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3182,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3200,15 (+0,12%) пункта,... читать дальше
.29 ноября 2023 года 13:08
По итогам 9 месяцев чистая прибыль инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по МСФО составила 16,6 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании. Прибыль на акцию увеличилась до... читать дальше
.29 ноября 2023 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 88,211 руб.
Максимальное значение за неделю (с 22 ноября по 29 ноября) - 88,211 руб. за доллар, минимальное значение - 87,1518 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,06 руб. Это автоматическое сообщение.
.29 ноября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 29 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 89,75/91,25 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,75/91,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...
.29 ноября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,81/101,04 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи вырос...
.29 ноября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,21/91,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,21/91,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.29 ноября 2023 года 12:58
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует продать 125 млн акций своего ключевого поставщика Denso Corp., заявил директор по коммуникациям компании Юн Нагато. Рыночная стоимость этого пакета составляет порядка $1,95 млрд. Акции Denso, выпускающей... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:50
За 9 месяцев портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 16% - до 424 млрд руб. (рост за весь 2022 г. - 11%), заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, выступая на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности. Объем... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:35
Минцифры РФ планирует с 2024 года возобновить выделение грантов стартапам и компаниям-заказчикам на поддержку ИТ-разработок, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах TAdviser Summit. В октябре в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ к первому... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:27
Парламент Петербурга принял сегодня в третьем, окончательном чтении бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 1 трлн 179,6 млрд рублей, расходы - 1 трлн 337,4 млрд рублей. Таким образом,... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:18
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют сегодня подъем, исключением является британский индикатор. Участники рынка ждут данных о потребительском доверии в еврозоне, которые будут обнародованы в 13:00 мск, а также предварительного отчета о... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:14
Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2023 года получил 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в III квартале - 4,2 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации. Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл. Расходы на резервы в... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:07
РФ за 10 месяцев этого года отправила на экспорт шоколадных кондитерских изделий почти на $600 млн, сообщил замруководителя центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров на круглом столе в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в ЮАР, организованной "Агроэкспортом" и... читать дальше
.29 ноября 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,57 коп. и составил 12,4649 руб. Минимальный курс юаня составил 12,443 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 10198 сделок. Объем торгов составил 19295,09...
.29 ноября 2023 года 11:53
Сельхозпроизводители РФ планируют к 2030 году увеличить объем приобретения минеральных удобрений, как минимум, до 8 млн тонн в год, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.