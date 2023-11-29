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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 88,6102 руб., курс евро - 97,0659 руб.
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Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
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29 ноября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 ноября в размере 88,6102 руб., курс евро - 97,0659 руб.

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29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 88,6102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,43 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 97,0659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,35 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в ноябре увеличился до 93,8 пункта по сравнению с пересмотренными 93,5 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали повышения индекса до 93,7 пункта с объявленного...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 29 ноября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,02 пункта (0,439%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3182,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3200,15 (+0,12%) пункта,...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 13:08
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По итогам 9 месяцев чистая прибыль инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по МСФО составила 16,6 млрд рублей против 4,3 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Прибыль на акцию увеличилась до...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 88,211 руб.
Максимальное значение за неделю (с 22 ноября по 29 ноября) - 88,211 руб. за доллар, минимальное значение - 87,1518 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,06 руб.

Это автоматическое сообщение.
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29 ноября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 29 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 89,75/91,25 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,75/91,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...
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29 ноября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 96,81/101,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,81/101,04 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи вырос...
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29 ноября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,21/91,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,21/91,98 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
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29 ноября 2023 года 12:58
Toyota планирует продать акции своего ключевого поставщика Denso стоимостью $1,95 млрд
Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует продать 125 млн акций своего ключевого поставщика Denso Corp., заявил директор по коммуникациям компании Юн Нагато. Рыночная стоимость этого пакета составляет порядка $1,95 млрд.

Акции Denso, выпускающей...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:50
Портфель МФО за 9 месяцев увеличился на 16%, объем займов вырос на 30% - ЦБ
За 9 месяцев портфель займов микрофинансовых организаций вырос на 16% - до 424 млрд руб. (рост за весь 2022 г. - 11%), заявил глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков, выступая на конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.

Объем...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:35
Выделение грантов на ИТ-разработки может возобновиться с 2024 г. - Минцифры
Минцифры РФ планирует с 2024 года возобновить выделение грантов стартапам и компаниям-заказчикам на поддержку ИТ-разработок, сообщил журналистам глава министерства Максут Шадаев в кулуарах TAdviser Summit.

В октябре в ходе рассмотрения проекта бюджета РФ к первому...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:27
Парламент Петербурга утвердил бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Парламент Петербурга принял сегодня в третьем, окончательном чтении бюджет города на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 1 трлн 179,6 млрд рублей, расходы - 1 трлн 337,4 млрд рублей. Таким образом,...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:18
Европейские фондовые рынки торгуются на подъеме
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют сегодня подъем, исключением является британский индикатор.

Участники рынка ждут данных о потребительском доверии в еврозоне, которые будут обнародованы в 13:00 мск, а также предварительного отчета о...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:14
Банк "Уралсиб" за 9 месяцев получил 11,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО
Банк "Уралсиб" за 9 месяцев 2023 года получил 11,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в III квартале - 4,2 млрд рублей, говорится в отчете кредитной организации.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года банк не раскрыл.

Расходы на резервы в...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:07
За январь-октябрь РФ экспортировала шоколадных кондитерских изделий почти на $600 млн
РФ за 10 месяцев этого года отправила на экспорт шоколадных кондитерских изделий почти на $600 млн, сообщил замруководителя центра "Агроэкспорт" Андрей Кучеров на круглом столе в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в ЮАР, организованной "Агроэкспортом" и...    читать дальше
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29 ноября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,4649 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,57 коп. и составил 12,4649 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,443 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 10198 сделок. Объем торгов составил 19295,09...
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29 ноября 2023 года 11:53
Аграрии РФ к 2030 г. могут увеличить закупки удобрений до 8 млн тонн в год (уточненный вариант)
Сельхозпроизводители РФ планируют к 2030 году увеличить объем приобретения минеральных удобрений, как минимум, до 8 млн тонн в год, сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений министерства сельского хозяйства РФ Роман...    читать дальше
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