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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,714 руб.
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28 ноября 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 88,714 руб.

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28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,62 коп. и составил 88,714 руб.

Минимальный курс доллара США составил 88,5375 руб., максимальный - 89,4475 руб. Было заключено 17843 сделки. Объем торгов составил 82621,65 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 89,44 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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