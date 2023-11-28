Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 622,8 млрд руб.

28 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 622,8 млрд руб.

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник слабым снижением. Предыдущую сессию рынок акций также завершил в небольшом минусе после существенного подъема в последние несколько недель. Так, с начала ноября индекс S&P 500 подскочил на 8,5% на фоне падения... Предыдущую сессию рынок акций также завершил в небольшом минусе после существенного подъема в последние несколько недель. Так, с начала ноября индекс S&P 500 подскочил на 8,5% на фоне падения... читать дальше

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Административные штрафы за невыполнение экспортерами обязанности по продаже иностранной валюты в РФ не могут быть введены с 11 октября 2023 г., даты подписания соответствующего президентского указа, так как закон, устанавливающий ответственность за административное... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,04 коп. и составил 88,6175 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,5025 руб., максимальный - 89,1325 руб. Было заключено 8282 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,5025 руб., максимальный - 89,1325 руб. Было заключено 8282 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Минсельхоз РФ предлагает установить запрет на вывоз риса из РФ на период с 1 января по 30 июня 2024 года, продлив тем самым на полгода действующее ограничение. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Запрет касается риса... Запрет касается риса... читать дальше

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Фондовый индекс S&P 500 может упасть на 27% с текущего уровня в 2024 году, полагают эксперты BCA Research. По их мнению, рецессия в американской экономике, которой все ждали в 2023 году, неизбежно произойдет в 2024 году, что и приведет к спаду на рынке акций. "Мы не... "Мы не... читать дальше

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"СПБ биржа" определила объем не попавшей под ограничения иностранной валюты и согласовала с брокерами механизм ее распределения среди участников торгов, говорится в сообщении торговой площадки. Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи" доступны средства в... Клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры "СПБ биржи" доступны средства в... читать дальше

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8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-598 на 67 млрд 802,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО за девять месяцев выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 56,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 21,6% и составила 367,9 млрд руб. EBITDA поднялась на 38,4% - до 105,2... Выручка увеличилась на 21,6% и составила 367,9 млрд руб. EBITDA поднялась на 38,4% - до 105,2... читать дальше

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Министерство финансов России 29 ноября проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый... Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый...

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ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5736,79 (+30,54) руб./грамм; на серебро - 70,52 (+2,92) руб./грамм; на платину - 2632,37 (+20,02) руб./грамм; на палладий - 3031,21 (+42,4) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума приняла во втором чтении поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые закрепляют принцип "бери или плати" (Take-or-Pay; ToP) для долгосрочных поставок газа. Документ (N49335-8) правительство внесло в парламент в декабре 2021 г. "Подготовка ко второму чтению... "Подготовка ко второму чтению... читать дальше

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Сделка по покупке американским производителем программного обеспечения для обработки изображений Adobe Inc. владельца сервиса проектирования интерфейсов Figma, вероятно, навредит конкуренции в сфере цифрового дизайна, заявило во вторник британское управление по защите... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,79 пункта (0,369%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3179,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3188,83 (-0,07%) пункта,... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 97,0659 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,35 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 88,6102 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,43 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,77/91,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 30 коп., Cредний курс продажи...

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