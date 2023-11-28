Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5565 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1872,59 млрд руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 ноября составили по Российской Федерации 5565 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5310,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5595 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5329,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 ноября составили 1872,59 млрд руб. против 1828,56383 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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