ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 88,7045 руб.

27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 88,7045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58018,787 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 357,387 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,55 коп. и составил 12,3801 руб. Минимальный курс юаня составил 12,31 руб., максимальный - 12,444 руб. Была заключена 37921 сделка. Объем торгов составил 108887,69 млн... Минимальный курс юаня составил 12,31 руб., максимальный - 12,444 руб. Была заключена 37921 сделка. Объем торгов составил 108887,69 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,78 коп. и составил 88,6878 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,2775 руб., максимальный - 89,2375 руб. Было заключено 16333 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,2775 руб., максимальный - 89,2375 руб. Было заключено 16333 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,03 коп. и составил 97,1462 руб. Минимальный курс евро составил 96,445 руб., максимальный - 97,5075 руб. Было заключено 18273 сделки. Объем торгов составил 30222,78... Минимальный курс евро составил 96,445 руб., максимальный - 97,5075 руб. Было заключено 18273 сделки. Объем торгов составил 30222,78...

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Рынок акций РФ завершил торги в понедельник на понижательном тренде на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia... читать дальше

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"СПБ биржа" планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента c заявлением о ее банкротстве, сообщила пресс-служба торговой площадки. Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном... Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном... читать дальше

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Размер субсидирования из федерального бюджета льготных кредитов на закупку приоритетного промышленного импорта с начала следующего года может быть сокращен до 50% с 70% от ключевой ставки ЦБ. Соответствующие изменения в правила предоставления субсидий (895-е постановление... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праве ряда эмитентов, включая НК "Роснефть", ретроспективно - с 1 июля 2023 года - не раскрывать корпоративную информацию из-за санкционных рисков. Указ №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации... Указ №903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации... читать дальше

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Продажи новых домов в США в октябре снизились на 5,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 679 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не... Согласно пересмотренным данным, в сентябре этого года было реализовано 719 тыс. домов, а не... читать дальше

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ПАО "Россети Северный Кавказ" в третьем квартале 2023 года сократило чистый убыток на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,281 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО. Выручка в III квартале выросла на 27,6%, до 11,907 млрд рублей.... Выручка в III квартале выросла на 27,6%, до 11,907 млрд рублей.... читать дальше

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Банк России проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ биржи" и действия участников рынка с ее акциями в связи с этим, сообщили в пресс-службе регулятора. "Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами... "Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск понизился на 0,19% и достиг 35323,63 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:51 мск понизился на 0,19% и достиг 35323,63 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшилось на 0,27% - до 4546,96... Значение Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшилось на 0,27% - до 4546,96... читать дальше

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Падение цен на нефть замедлилось вечером в понедельник. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск подешевели на $0,3 (0,37%) - до $80,28 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 мск подешевели на $0,3 (0,37%) - до $80,28 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к... Котировки январских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,54 коп. и составил 88,6579 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,235 руб., максимальный - 89 руб. Было заключено 8130 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 88,235 руб., максимальный - 89 руб. Было заключено 8130 сделок. Объем торгов составил...

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Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской Caterpillar - завода спецтехники в Ленинградской области (ООО "Катерпиллар Тосно") и московской лизинговой "дочки" (ООО "Катерпиллар Файненшл") - российскому инвестору. Как следует из опубликованного в... Как следует из опубликованного в... читать дальше

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Мошенники в третьем квартале 2023 года похитили у клиентов банков 3,59 млрд руб. (3,62 млрд руб. во 2-м кв.), вернуть клиентам удалось 5,5% похищенных средств, говорится в сообщении ЦБ. Количество операций без согласия выросло незначительно - до 289 тыс. случаев (279... Количество операций без согласия выросло незначительно - до 289 тыс. случаев (279... читать дальше

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