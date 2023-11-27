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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 283,8 млрд руб.
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27 ноября 2023 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 283,8 млрд руб.
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27 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 283,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 660,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 91,3345 руб.
Минимальное значение за месяц (с 28 октября по 27 ноября) - 91,3345 руб. за доллар, максимальное значение - 96,1831 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 4,12 руб. Это автоматическое сообщение.
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Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 88,169 руб.
Максимальное значение за неделю (с 20 ноября по 27 ноября) - 88,169 руб. за доллар, минимальное значение - 86,44 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,35 руб. Это автоматическое сообщение.
.27 ноября 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 88,17/91,33 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,17/91,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 63 коп., Cредний курс продажи...
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,2/99,76 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи упал на...
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,45/91,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
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