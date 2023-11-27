ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 88,8133 руб., евро - 96,9187 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,14 коп.

27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп.

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ХКФ банк за 9 месяцев 2023 года получил 12,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении банка. Отчет за январь-сентябрь текущего года кредитная организация не опубликовала, финансовый результат за аналогичный период 2022 года и 1-е полугодие 2023 года не... Отчет за январь-сентябрь текущего года кредитная организация не опубликовала, финансовый результат за аналогичный период 2022 года и 1-е полугодие 2023 года не... читать дальше

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Гонконг в октябре увеличил экспорт на 1,4% относительно того же месяца прошлого года - до 379,9 млрд гонконгских долларов ($48,8 млрд), говорится в отчете статистического управления. Подъем показателя произошел впервые за 1,5 года. В сентябре он упал на 5,3%. Увеличение... Увеличение... читать дальше

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Национальный союз агростраховщиков (НСА) прогнозирует показатель общих выплат в агростраховании на уровне 3,3-3,5 млрд рублей по итогам 2023 года, сообщил журналистам президент союза Корней Биждов. Всего за трехлетний период с 2021 по 2023 гг., таким образом, объем страховых... читать дальше

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Скорректированная EBITDA холдинга "Селигдар" по итогам 9 месяцев 2023 года составила 14,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания. Консолидированная выручка подскочила в 1,8 раза, до 37,2 млрд рублей.... Консолидированная выручка подскочила в 1,8 раза, до 37,2 млрд рублей.... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,66 пункта (0,3%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3208,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3224,37 (+0,21%) пункта,... читать дальше

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Германские производители автокомпонентов Vitesco Technologies Group и Schaeffler AG договорились о слиянии после того, как последняя улучшила условия тендерного предложения. Как говорится в пресс-релизе Vitesco, Schaeffler повысила предложение до 94 евро за акцию... Как говорится в пресс-релизе Vitesco, Schaeffler повысила предложение до 94 евро за акцию... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 28 октября по 27 ноября) - 91,3345 руб. за доллар, максимальное значение - 96,1831 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 4,12 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Максимальное значение за неделю (с 20 ноября по 27 ноября) - 88,169 руб. за доллар, минимальное значение - 86,44 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,35 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,17/91,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 63 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 96,2/99,76 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,45/91,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...

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Средняя цена дизельного топлива на заправках столицы за неделю выросла на 14 коп., свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). В понедельник средневзвешенная стоимость ДТ в городе составляет 62,16 руб./л. Рост на предыдущей неделе обусловлен... В понедельник средневзвешенная стоимость ДТ в городе составляет 62,16 руб./л. Рост на предыдущей неделе обусловлен... читать дальше

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Сегодня европейские фондовые индексы в основном снижаются, исключением является испанский индикатор. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:30 мск опустился на 0,16%, до 459,26 пункта. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:30 мск опустился на 0,16%, до 459,26 пункта. Британский FTSE 100 снизился на... Британский FTSE 100 снизился на... читать дальше

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Экспортные цены на пшеницу из РФ начали активно расти под влиянием увеличивающегося спроса импортеров и снижения поставок из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре АО "Русагротранс". Так, пшеница (протеин 12,5%) с поставкой в декабре за неделю... Так, пшеница (протеин 12,5%) с поставкой в декабре за неделю... читать дальше

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Поставки мобильных телефонов в КНР в сентябре выросли в 1,6 раза (на 59%) относительно того же месяца годом ранее и составили 33,28 млн штук, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации... читать дальше

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С января 2023 года на территории Москвы построено и введено в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства общей площадью более 11,6 млн кв. метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства... читать дальше

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