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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 88,8133 руб., евро - 96,9187 руб.
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25 ноября 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 88,8133 руб., евро - 96,9187 руб.
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25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,14 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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