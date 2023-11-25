ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 88,8133 руб., евро - 96,9187 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,14 коп.

25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп.

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Ассортимент товаров повседневного спроса после ухода иностранных брендов практически восстановился. На фоне роста реальных доходов россияне стали заметно больше тратить на еду, зачастую покупая более качественные и экзотические продукты, пишет "Российская газета". По... По... читать дальше

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Возможность проводить совместные котировочные сессии на Портале поставщиков появилась у столичных заказчиков три месяца назад. За это время они опубликовали на платформе более 850 таких закупок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... читать дальше

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В рамках нацпроекта "Культура" с 2019 года для российских библиотек было закуплено более 2,8 млн книг, сообщила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная. "Всего с 2019 по конец 2023 года будет модернизировано 1080 модельных муниципальных библиотек по всей стране. Уже... читать дальше

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Половина российских компаний (50%) запланировали на ближайшее время повышение либо индексацию заработной платы своим сотрудникам, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на... Результаты исследования, опубликованные в воскресенье на... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщила российская компания. Новый рекорд суточных поставок пришелся на субботу, предыдущий был зафиксирован в четверг. "25 ноября заявка китайской стороны на... "25 ноября заявка китайской стороны на... читать дальше

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Компании стали привлекать на работу сотрудников, которые раньше оказались бы вне фокуса их внимания. Это граждане предпенсионного возраста, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями, заявила "Известиям" главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. В... читать дальше

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Правительство Казахстана планирует до 2029 года привлечь в страну не менее $150 млрд иностранных инвестиций, заявил премьер-министр Алихан Смаилов. Как сообщила в субботу пресс-служба премьера, на промежуточном заседании Совета иностранных инвесторов Смаилов отметил, что перед... читать дальше

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Для жители новой Москвы к 2027 году возведут пять поликлиник с помощью инвесторов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Пять новых поликлиник будет в ТиНАО уже к 2027 году. Построим их с помощью инвесторов", - написал Собянин в телеграм-канале в субботу. По словам мэра, в... читать дальше

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Россия и Турция в разы увеличили расчеты в национальных валютах, сообщил министр торговли Турции, сопредседатель российско-турецкой межправительственной комиссии Омер Болат. "Использование турецкой лиры и рубля в двусторонней торговле увеличивается. Турецкий экспорт в Россию в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 96,9187 руб. По сравнению с...

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Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года по РСБУ составила 9,1 млрд рублей против 57,7 млрд рублей прибыли в том же периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 6,3... читать дальше

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Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по... читать дальше

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Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". "Речь идёт о... "Речь идёт о... читать дальше

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Представители Минэкономразвития и Минкультуры и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития взаимного туризма, стороны договорились разработать дорожную карту по инвестиционным проектам в сфере туризма, сообщила вчера пресс-служба российского экономического... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщает российская компания. "23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные... читать дальше

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Регулируемая цена на природный газ для промышленности (кроме предприятий электроэнергетики и ЖКХ, а также населения) с 1 декабря 2023 года повысится на 10%. Официальный интернет-портал правовой информации публикует постановление правительства РФ от 24.11.2023 № 1979 с... Официальный интернет-портал правовой информации публикует постановление правительства РФ от 24.11.2023 № 1979 с... читать дальше

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