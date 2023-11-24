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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 88,8133 руб.
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24 ноября 2023 года 16:52
ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 ноября в размере 88,8133 руб.
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24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 88,8133 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,27 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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