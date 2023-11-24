Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 660,6 млрд руб.

24 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 660,6 млрд руб.

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до конца 2025 года беспошлинный ввоз электромобилей во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме РФ, сообщил торговый блок ЕЭК. "Продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими... "Продление сроков применения тарифной льготы в комплексе с другими... читать дальше

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Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства РФ на пакет законопроектов о создании института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), который учитывает замечания Минэкономразвития, банков и маркетплейсов. Проект отзыва был разослан в профильные ведомства... читать дальше

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Сбор зерна и масличных культур в РФ в 2024 году по сравнению с этим годом может снизиться, но все равно будет достаточно высоким. Это показали результаты ежеквартального опроса аналитиков, проведенного Центром ценовых индексов Газпромбанка. Как сообщила "Интерфаксу"... Как сообщила "Интерфаксу"... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 17 ноября составил 18 трлн 388,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 10 ноября денежная база в России равнялась 18 трлн 427,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,21%, или на 39,6... На 10 ноября денежная база в России равнялась 18 трлн 427,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,21%, или на 39,6... читать дальше

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ПАО "Россети Северо-Запад" (входит в группу "Россети") в III квартале 2023 года сократило чистый убыток по МСФО в 1,5 раза по сравнению с аналогичным кварталом 2022 года - до 606 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 15% - до 12,9 млрд... Выручка выросла на 15% - до 12,9 млрд... читать дальше

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В 3-м квартале ВВП Германии уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данным Федерального статагентства страны. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Аналитики также не ожидали пересмотра... Аналитики также не ожидали пересмотра... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 36,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 3-м квартале - 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Рентабельность капитала в январе-сентябре составила 31,2%, в 3-м квартале - 20,3%. Финансовые результаты... Финансовые результаты... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в Великобритании в ноябре увеличился существеннее ожиданий. Значение показателя поднялось минус 24 пунктов по сравнению с минус 30 пунктов в октябре, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Значение показателя поднялось минус 24 пунктов по сравнению с минус 30 пунктов в октябре, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до... Аналитики в среднем прогнозировали подъем до... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 23 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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Резкое повышение ключевой ставки ЦБ РФ и вслед за ней - ставок банковских кредитов знаменует начало периода расцвета корпоративного кредитования: компании и при высокой стоимости заимствований по-прежнему нуждаются в фондировании, более того, у них могут возникать и... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,84 пункта (0,243%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3228,89 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,49 пункта (0,565%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 6,49 пункта (0,565%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 660,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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ПАО "Россети Урал" (прежнее название - "МРСК Урала"), входит в группу компаний "Россети") в июле-сентябре 2023 года увеличило чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года - до 2,9 млрд рублей, говорится в отчетности... читать дальше

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ВТБ в октябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 26,8 млрд рублей, в целом за 10 месяцев - 402,8 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 14,7% и 25,3% соответственно, свидетельствует отчетность госбанка. "За 10 месяцев 2023 года мы де-факто... "За 10 месяцев 2023 года мы де-факто... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал снижением индекса РТС и небольшим повышением индекса МосБиржи на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти . Европейские фондовые индикаторы завершили торги ростом, Stoxx 600 достиг 2-месячного... Европейские фондовые индикаторы завершили торги ростом, Stoxx 600 достиг 2-месячного... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,23/91,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...

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