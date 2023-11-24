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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,1206 руб., курс евро - в размере 96,2273 руб.
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24 ноября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,1206 руб., курс евро - в размере 96,2273 руб.

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24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 88,1206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,42 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 96,2273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,98 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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