.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,1206 руб., курс евро - в размере 96,2273 руб.
.
24 ноября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,1206 руб., курс евро - в размере 96,2273 руб.
|0
24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 88,1206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,42 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 96,2273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,98 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 ноября 2023 года 18:01
Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года по РСБУ составила 9,1 млрд рублей против 57,7 млрд рублей прибыли в том же периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 6,3... читать дальше
.25 ноября 2023 года 17:23
Россия готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере, торговле газом и сельском хозяйстве
Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по... читать дальше
.25 ноября 2023 года 16:56
Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". "Речь идёт о... читать дальше
.25 ноября 2023 года 16:03
Представители Минэкономразвития и Минкультуры и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития взаимного туризма, стороны договорились разработать дорожную карту по инвестиционным проектам в сфере туризма, сообщила вчера пресс-служба российского экономического... читать дальше
.25 ноября 2023 года 15:44
Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщает российская компания. "23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные... читать дальше
.25 ноября 2023 года 15:03
Регулируемая цена на природный газ для промышленности (кроме предприятий электроэнергетики и ЖКХ, а также населения) с 1 декабря 2023 года повысится на 10%. Официальный интернет-портал правовой информации публикует постановление правительства РФ от 24.11.2023 № 1979 с... читать дальше
.25 ноября 2023 года 14:22
Законодательное собрание Молдавии вчера ратифицировало соглашение с Евросоюзом об участии республики в Программе единого рынка, сообщил корреспондент "Интерфакса". Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что после ратификации... читать дальше
.25 ноября 2023 года 13:57
Новым заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, пришедший в министерство из "Россельхозбанка". Постановление о назначении Титова утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 24 ноября... читать дальше
.25 ноября 2023 года 13:20
Грузооборот морских портов РФ в 2023 году может вырасти до 900 млн тонн, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев журналистам. "Общая проектная мощность (морских портов) составляет сегодня 1, 286 млрд тонн, к концу года ввод новых мощностей обеспечит порядка 1,325 млрд тонн и...
.25 ноября 2023 года 12:51
Выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года выросла на 37%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года", - написал Собянин в телеграм-канале. Он уточнил, что этот показатель на... читать дальше
.25 ноября 2023 года 12:27
Близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу группа компаний "Промышленные инвестиции" завершила процесс приобретения бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге. Как сообщили "Интерфаксу" в группе, закрытие сделки произошло в четверг, 23 ноября.... читать дальше
.25 ноября 2023 года 11:53
Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей. Годовое собрание акционеров, на... читать дальше
.25 ноября 2023 года 11:39
Лизинговая компания "Ильюшин финанс ко." (ИФК, входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха") подала иск в Арбитражный суд Москвы к Airbus Canada Limited Partnership - совместному предприятию Airbus и Bombardier, отвечающему за выпуск узкофюзеляжных... читать дальше
.25 ноября 2023 года 11:22
Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует к 2026 году увеличить производство мяса птицы в Башкирии до 125 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании по итогам участия в выставке "Наш бренд" в Уфе. Группа начала работать в... читать дальше
.25 ноября 2023 года 10:55
Совет директоров ЦБ РФ утвердил решение, необходимое для запуска механизма выплат российским держателям евробондов Беларусь-2023 в белорусских рублях. Всего в обращении сейчас находятся 4 выпуска евробондов Белоруссии на общую сумму $2,45 млрд. Российские владельцы уже... читать дальше
.25 ноября 2023 года 10:27
Газпромбанк (ГПБ) за 9 месяцев 2023 года получил 179,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. Чистая прибыль банка в 1-м полугодии текущего года составила 114,6 млрд рублей. Таким образом, в 3-м квартале 2023 года банк получил 64,8 млрд... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.