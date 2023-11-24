ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 88,1206 руб., курс евро - в размере 96,2273 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 96,2273 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,98 коп.

24 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 88,1206 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,42 коп.

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Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года по РСБУ составила 9,1 млрд рублей против 57,7 млрд рублей прибыли в том же периоде прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель снизился в 6,3... читать дальше

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Россия видит перспективы расширения сотрудничества с Турцией в сфере атомной энергетики, в частности рассматривает участие своих подрядчиков в строительстве малых АЭС, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания межправительственной комиссии двух стран по... читать дальше

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Производители картофеля и других овощей в регионах, на территории которых в 2023 году введён средний уровень реагирования, смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства". "Речь идёт о... "Речь идёт о... читать дальше

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Представители Минэкономразвития и Минкультуры и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития взаимного туризма, стороны договорились разработать дорожную карту по инвестиционным проектам в сфере туризма, сообщила вчера пресс-служба российского экономического... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай по магистрали "Сила Сибири" в очередной раз обновили исторический максимум, сообщает российская компания. "23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные... читать дальше

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Регулируемая цена на природный газ для промышленности (кроме предприятий электроэнергетики и ЖКХ, а также населения) с 1 декабря 2023 года повысится на 10%. Официальный интернет-портал правовой информации публикует постановление правительства РФ от 24.11.2023 № 1979 с... Официальный интернет-портал правовой информации публикует постановление правительства РФ от 24.11.2023 № 1979 с... читать дальше

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Законодательное собрание Молдавии вчера ратифицировало соглашение с Евросоюзом об участии республики в Программе единого рынка, сообщил корреспондент "Интерфакса". Председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан отметил, что после ратификации... читать дальше

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Новым заместителем министра сельского хозяйства РФ назначен директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Максим Титов, пришедший в министерство из "Россельхозбанка". Постановление о назначении Титова утверждено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 24 ноября... читать дальше

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Грузооборот морских портов РФ в 2023 году может вырасти до 900 млн тонн, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев журналистам. "Общая проектная мощность (морских портов) составляет сегодня 1, 286 млрд тонн, к концу года ввод новых мощностей обеспечит порядка 1,325 млрд тонн и...

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Выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года выросла на 37%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На 37% выросла выручка предприятий обрабатывающей промышленности Москвы за три года", - написал Собянин в телеграм-канале. Он уточнил, что этот показатель на... читать дальше

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Близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу группа компаний "Промышленные инвестиции" завершила процесс приобретения бывшего завода грузовиков шведского автоконцерна Volvo в Калуге. Как сообщили "Интерфаксу" в группе, закрытие сделки произошло в четверг, 23 ноября.... Как сообщили "Интерфаксу" в группе, закрытие сделки произошло в четверг, 23 ноября.... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию, сообщила компания. Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей. Годовое собрание акционеров, на... Годовое собрание акционеров, на... читать дальше

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Лизинговая компания "Ильюшин финанс ко." (ИФК, входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха") подала иск в Арбитражный суд Москвы к Airbus Canada Limited Partnership - совместному предприятию Airbus и Bombardier, отвечающему за выпуск узкофюзеляжных... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, планирует к 2026 году увеличить производство мяса птицы в Башкирии до 125 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании по итогам участия в выставке "Наш бренд" в Уфе. Группа начала работать в... Группа начала работать в... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ утвердил решение, необходимое для запуска механизма выплат российским держателям евробондов Беларусь-2023 в белорусских рублях. Всего в обращении сейчас находятся 4 выпуска евробондов Белоруссии на общую сумму $2,45 млрд. Российские владельцы уже... Всего в обращении сейчас находятся 4 выпуска евробондов Белоруссии на общую сумму $2,45 млрд. Российские владельцы уже... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) за 9 месяцев 2023 года получил 179,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, следует из отчета кредитной организации. Чистая прибыль банка в 1-м полугодии текущего года составила 114,6 млрд рублей. Таким образом, в 3-м квартале 2023 года банк получил 64,8 млрд... читать дальше

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