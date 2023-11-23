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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 88,1648 руб., евро - 96,1475 руб.
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23 ноября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 ноября в размере 88,1648 руб., евро - 96,1475 руб.
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23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 88,1648 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,47 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 96,1475 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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