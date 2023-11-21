Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 934,3 млрд руб.

21 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 934,3 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58333,482 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 199,692 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,97 коп. и составил 12,3003 руб. Минимальный курс юаня составил 12,264 руб., максимальный - 12,344 руб. Было заключено 77923 сделки. Объем торгов составил 156382,28... Минимальный курс юаня составил 12,264 руб., максимальный - 12,344 руб. Было заключено 77923 сделки. Объем торгов составил 156382,28...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 67,28 коп. и составил 87,8757 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,655 руб., максимальный - 88,59 руб. Было заключено 24572 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 87,655 руб., максимальный - 88,59 руб. Было заключено 24572 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 44,00 коп. и составил 96,2741 руб. Минимальный курс евро составил 95,7575 руб., максимальный - 96,7 руб. Было заключено 21090 сделок. Объем торгов составил 32316,12 млн... Минимальный курс евро составил 95,7575 руб., максимальный - 96,7 руб. Было заключено 21090 сделок. Объем торгов составил 32316,12 млн...

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Российский фондовый рынок, начавший торги противоречиво, завершил вторник на позитиве. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,35% и составил 3218,48 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,35% и составил 3218,48 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,04% - до 1154,39 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,04% - до 1154,39 пункта. Европейские рынки акций с утра... Европейские рынки акций с утра... читать дальше

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Финансирование госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ в 2024 году составит 40,7 млрд рублей, сообщает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев в своем телеграм-канале. Это больше, чем... читать дальше

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Дочерняя компания Банка России - АО "Национальная страховая информационная система" (НСИС)" - готова поддержать страховщиков в области решений по противодействию страховому мошенничеству и предложила ряд конкретных мер, сообщил на конференции во вторник гендиректор НСИС... читать дальше

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Арбитражный суд Москвы решил взыскать с Euroclear Bank по иску Росбанка 98,216 млн рублей и $57,986 млн, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Банк обратился с иском в суд в сентябре. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный... Банк обратился с иском в суд в сентябре. В качестве третьего лица к делу привлечен Национальный расчетный...

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В октябре продажи на вторичном рынке жилья в США сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Показатель стал минимальным с августа 2010... читать дальше

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"Росагролизинг" с начала текущего года направил 90 млрд рублей на приобретение техники и оборудования для АПК, сообщил глава компании Павел Косов на сельскохозяйственной выставке "Югагро" в Краснодаре во вторник. "В текущем году уже через нас приобретено почти 13 тыс.... "В текущем году уже через нас приобретено почти 13 тыс.... читать дальше

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Правительство обсуждает возможность снятия запрета на экспорт летнего дизельного топлива, заявил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет - снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По... "О полном снятии запрета на экспорт нефтепродуктов речи нет - снимать запрет на зимнее дизтопливо не планируем. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 68,05 коп. и составил 87,8493 руб. Минимальный курс доллара США составил 87,63 руб., максимальный - 88,6 руб. Было заключено 8452 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 87,63 руб., максимальный - 88,6 руб. Было заключено 8452 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Торги во вторник фондовые индексы США начали снижением, участники рынка оценивают отчетности крупных компаний и ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск опустился на 0,25% и составил... Dow Jones Industrial Average к 17:42 мск опустился на 0,25% и составил... читать дальше

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Комиссия столичного парламента по экономической и социальной политике поддержала проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг., передал корреспондент "Интерфакса". По данным руководителя департамента финансов города Елены Зяббаровой, приведенным на... По данным руководителя департамента финансов города Елены Зяббаровой, приведенным на... читать дальше

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Американский интернет-ритейлер Amazon.com Inc. запускает программу бесплатного обучения навыкам в сфере искусственного интеллекта (ИИ) AI Ready ("ИИ-готовность") и рассчитывает обучить в ее рамках 2 млн человек со всего мира к 2025 году, сообщила компания в своем официальном... читать дальше

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Финансовые результаты сталепроизводителей, в отношении которых ФАС РФ было возбуждено дело о необоснованном завышении цен на металлургическую продукцию, позволяют им выплатить штрафы выше минимальных, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.... читать дальше

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