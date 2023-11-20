Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,365 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,271 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 8045 сделок. Объем торгов составил 17198,31 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,275 руб. за юань.

20 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,45 коп. и составил 12,365 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 58533,175 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 381,729 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 71,10 коп. и составил 88,5485 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,135 руб., максимальный - 90,01 руб. Было заключено 35028 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,135 руб., максимальный - 90,01 руб. Было заключено 35028 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 18,28 коп. и составил 96,7141 руб. Минимальный курс евро составил 96,285 руб., максимальный - 98,13 руб. Было заключено 16865 сделок. Объем торгов составил 34592,5 млн... Минимальный курс евро составил 96,285 руб., максимальный - 98,13 руб. Было заключено 16865 сделок. Объем торгов составил 34592,5 млн...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,06 коп. и составил 12,33 руб. Минимальный курс юаня составил 12,263 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 81406 сделок. Объем торгов составил 163839,32 млн... Минимальный курс юаня составил 12,263 руб., максимальный - 12,508 руб. Было заключено 81406 сделок. Объем торгов составил 163839,32 млн...

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индекса РТС на фоне улучшения внешней нефтяной конъюнктуры. Индекс МосБиржи почти не изменился на фоне укрепления рубля. В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на... В Азии в понедельник на рынках акций преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили рост на фоне ослабления доллара США. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $1,86 (2,31%) - до $82,47 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 подорожали на $1,86 (2,31%) - до $82,47 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... Котировки январских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской... читать дальше

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Майнинг криптовалюты на основе электроэнергии, которая производится с использованием попутного нефтяного газа (ПНГ), является перспективным направлением экономики, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. "Хорошее направление - сразу превращать... "Хорошее направление - сразу превращать... читать дальше

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Европейский центральный банк и Банк Англии как минимум трижды уменьшат процентные ставки в следующем году, при этом первое снижение произойдет в июне, прогнозируют аналитики. Данные о более слабых, чем ожидалось, розничных продажах в Великобритании и плохие показатели... Данные о более слабых, чем ожидалось, розничных продажах в Великобритании и плохие показатели... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, участники рынка оценивают новости компаний и ждут публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1... Федрезерв опубликует протокол заседания, состоявшегося 31 октября - 1... читать дальше

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Минпромторг РФ поддержал запрос автомобильной отрасли на перенос срока уплаты утилизационного сбора в 2024 году на конец года, как это уже делалось в предыдущие годы для решения проблемы дефицита оборотных средств у автопроизводителей. Необходимость предоставить... Необходимость предоставить... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 56,30 коп. и составил 88,5298 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,1025 руб., максимальный - 90,4275 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 88,1025 руб., максимальный - 90,4275 руб. Было заключено 8432 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Фактические затраты государства на геологоразведочные работы по нефти и газу существенно снизились за последние 10 лет, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) Павел Мельников в ходе пленарного заседания... читать дальше

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Американская McDonald''s Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, выкупит 28% McDonald''s China - оператора ее ресторанов в материковом Китае, Гонконге и Макао - у инвесткомпании Carlyle, говорится в пресс-релизе McDonald''s. Таким образом, доля... Таким образом, доля... читать дальше

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Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.) на 1 млн тонн, до 50,1 млн тонн. В октябре оценка была пересмотрена в сторону увеличения на 0,5 млн тонн, до 49,1 млн тонн, в сентябре... читать дальше

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Экономика ФРГ продолжит снижение в четвертом квартале, хотя в начале 2024 года можно ожидать восстановления, прогнозирует ЦБ страны. "Германская экономика продолжает двигаться по неспокойным экономическим водам", - говорится в ежемесячном отчете Бундесбанка. ВВП... ВВП... читать дальше

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Кемеровская область по итогам 2023 года рассчитывает поставить на экспорт 121 млн тонн угля, сообщил министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан в ходе выступления на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса". В прошлом году на экспорт было поставлено 120,2 млн тонн... читать дальше

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