Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3992,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2324,06 млрд руб.

20 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 ноября составили по Российской Федерации 3992,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3728,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3841,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3577 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 ноября составили 2324,06 млрд руб. против 2467,1408500000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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