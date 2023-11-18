ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 89,1237 руб., евро - 96,7692 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.

18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 89,1237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.

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В июле - сентябре 2023 года по итогам аукционов определены инвесторы для реализации трех проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "По... "По... читать дальше

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Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре составила 136,3 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,5% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "ЦИАН.Аналитику". В... читать дальше

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Свыше 7,3 тыс. человек получили новые квартиры по программе реновации на северо-западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На северо-западе столицы новые квартиры по программе реновации получили больше 7,3 тыс. человек. Только с начала года документы на жильё оформили... читать дальше

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После изменений в законодательство Белоруссии об автомобильных перевозках пассажиров сервис "Яндекс.Такси" будет обязан разместить серверы на территории республики, сообщил белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в субботу в эфире гостелеканала "Беларусь... читать дальше

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Продлить январские каникулы отпусками и отгулами планируют 7% россиян: 4% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% - в первые рабочие дни нового года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще... читать дальше

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Белоруссия запускает железнодорожные рейсы в Минеральные Воды и Нижний Новгород, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович вчера в эфире гостелеканала "Беларусь 1". "Проработали с РФ и открываем два новых маршрута: Минеральные Воды и Нижний Новгород",... читать дальше

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С января по сентябрь 2023 года доля преступлений, совершенных с применением информационных технологий (IT), резко выросла — до 33,3% в общем числе зарегистрированных дел, гласят данные МВД России, пишут "Известия". Доля IT-преступлений стала наибольшей за всё время... Доля IT-преступлений стала наибольшей за всё время... читать дальше

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Закупка Белоруссией российских самолетов ожидается после 2026 года, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в субботу в эфире гостелеканала "Беларусь 1". "Мы рассматриваем возможность покупки российского самолета. К сожалению, пока мы не... "Мы рассматриваем возможность покупки российского самолета. К сожалению, пока мы не... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 89,1237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с...

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Президент Сердар Бердымухамедов пригласил компании из Объединённых Арабских Эмиратов к участию в реализации крупных международных энергопроектов Туркменистана, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Об этом шла речь на встрече в пятницу президента... читать дальше

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В Москве с 2011 года было построено и реконструировано 24 путепровода в разных округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего с 2011 года построили и реконструировали 24 путепровода в разных округах столицы. До 2026 года приведём в порядок и возведём ещё 18", - написал... читать дальше

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Сняты разногласия по большинству спорных вопросов создания общих энергорынков Евразийского экономического союза, сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. "Несмотря на сохраняющиеся разногласия в газовой сфере,... "Несмотря на сохраняющиеся разногласия в газовой сфере,... читать дальше

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"Газпром" по мере сезонного понижения температуры воздуха на территории Российской Федерации приступил к отбору газа из своих подземных хранилищ. Как сообщает ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", дожимные компрессорные станции газотранспортного общества были переведены в... Как сообщает ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", дожимные компрессорные станции газотранспортного общества были переведены в... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что согласно регламенту ЕС о концентрации производства одобрила создание совместного предприятия французской компании Renault SAS и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely). "Комиссия пришла к выводу, что сделка, о... "Комиссия пришла к выводу, что сделка, о... читать дальше

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Amazon.com Inc. планирует уволить несколько сотен человек в подразделении, занимающемся разработкой голосового помощника Alexa, в рамках общекорпоративной программы сокращения расходов. "Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать... "Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать... читать дальше

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Qiwi в третьем квартале 2023 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 0,8% - до 8,793 млрд руб. по сравнению с 8,725 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль за третий квартал по МСФО снизилась на... Скорректированная чистая прибыль за третий квартал по МСФО снизилась на... читать дальше

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