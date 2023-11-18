.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 89,1237 руб., евро - 96,7692 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП в 3-м квартале ускорился до 5,5%
Рост российской экономики в 3-м квартале ускорился до 5,5% после повышения на 4,9% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, ожидавшего увеличения показателя на 5,2%
 
Госдума одобрила федеральный бюджет на 2024-2026 годы
Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг. Доходы: в 2024 г. составят 35 трлн 065,3 млрд. руб. (19,5% ВВП), в 2025 г. - 33 трлн 552,4 млрд. руб. (17,6% ВВП) и в 2026 г. - 34 трлн...
 
За три года размер досрочной пенсии увеличится на 17%
На октябрь 2023 года средний размер досрочной пенсии безработным гражданам составил 18 539 рублей, сообщили "Известиям" в Счетной палате (СП). В следующем году он вырастет на 1 тыс. рублей - до 19 596 рублей. Далее сумма повысится до 20,6 тыс....
 
Расходы на отдых в РФ выросли почти на треть
Расходы туристов на путешествия по России в мае-сентябре выросли на 31% год к году, говорится в совместном исследовании "СберИндекса", Anex Tour и OneTwoTrip. Это произошло за счет общего увеличения числа путешествий по стране на 9,9% год к году и...
 
18 ноября 2023 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 89,1237 руб., евро - 96,7692 руб.

 0  
18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 89,1237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 ноября 2023 года 17:59
Инвесторы реализуют проекты комплексного развития территорий Москвы в САО, ЮВАО и ТиНАО
В июле - сентябре 2023 года по итогам аукционов определены инвесторы для реализации трех проектов комплексного развития территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 17:07
Средняя стоимость "вторички" в крупнейших городах России в ноябре составила 119-136 тыс. руб. за кв. м - эксперты
Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в ноябре составила 136,3 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 1,5% за месяц, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "ЦИАН.Аналитику". В...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 16:10
Более 7,3 тыс. человек получили новые квартиры по программе реновации на северо-западе Москвы
Свыше 7,3 тыс. человек получили новые квартиры по программе реновации на северо-западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "На северо-западе столицы новые квартиры по программе реновации получили больше 7,3 тыс. человек. Только с начала года документы на жильё оформили...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 14:53
Сервис "Яндекс.Такси" в Белоруссии обяжут разместить серверы на территории страны
После изменений в законодательство Белоруссии об автомобильных перевозках пассажиров сервис "Яндекс.Такси" будет обязан разместить серверы на территории республики, сообщил белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в субботу в эфире гостелеканала "Беларусь...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 13:14
Продлить новогодние каникулы отпусками и отгулами намерены 7% россиян
Продлить январские каникулы отпусками и отгулами планируют 7% россиян: 4% возьмут отпуск в конце декабря, еще 3% - в первые рабочие дни нового года, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.. Мужчины будут продлять каникулы отпусками чаще...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 11:41
Белоруссия запустит железнодорожные рейсы в Минеральные Воды и Нижний Новгород
Белоруссия запускает железнодорожные рейсы в Минеральные Воды и Нижний Новгород, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович вчера в эфире гостелеканала "Беларусь 1". "Проработали с РФ и открываем два новых маршрута: Минеральные Воды и Нижний Новгород",...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 10:54
Треть преступлений в РФ стали совершать с помощью IT
С января по сентябрь 2023 года доля преступлений, совершенных с применением информационных технологий (IT), резко выросла — до 33,3% в общем числе зарегистрированных дел, гласят данные МВД России, пишут "Известия".

Доля IT-преступлений стала наибольшей за всё время...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 09:39
Белоруссия начнет закупки российских самолетов после 2026 года
Закупка Белоруссией российских самолетов ожидается после 2026 года, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в субботу в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Мы рассматриваем возможность покупки российского самолета. К сожалению, пока мы не...    читать дальше
.
19 ноября 2023 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 89,1237 руб., евро - 96,7692 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 89,1237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с...
.
18 ноября 2023 года 17:43
Президент Туркменистана и министр энергетики ОАЭ обсудили перспективы межгосударственного сотрудничества
Президент Сердар Бердымухамедов пригласил компании из Объединённых Арабских Эмиратов к участию в реализации крупных международных энергопроектов Туркменистана, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Об этом шла речь на встрече в пятницу президента...    читать дальше
.
18 ноября 2023 года 17:04
В Москве с 2011 года построено и реконструировано 24 путепровода, реставрированы 20 станций метро
В Москве с 2011 года было построено и реконструировано 24 путепровода в разных округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего с 2011 года построили и реконструировали 24 путепровода в разных округах столицы. До 2026 года приведём в порядок и возведём ещё 18", - написал...    читать дальше
.
18 ноября 2023 года 16:21
ЕЭК: сняты разногласия по большинству спорных вопросов создания общих энергорынков ЕАЭС
Сняты разногласия по большинству спорных вопросов создания общих энергорынков Евразийского экономического союза, сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.

"Несмотря на сохраняющиеся разногласия в газовой сфере,...    читать дальше
.
18 ноября 2023 года 15:46
"Газпром" приступил к отбору газа из своих подземных хранилищ
"Газпром" по мере сезонного понижения температуры воздуха на территории Российской Федерации приступил к отбору газа из своих подземных хранилищ.

Как сообщает ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", дожимные компрессорные станции газотранспортного общества были переведены в...    читать дальше
.
18 ноября 2023 года 15:17
Еврокомиссия одобрила создание СП французской Renault и китайской Geely
Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что согласно регламенту ЕС о концентрации производства одобрила создание совместного предприятия французской компании Renault SAS и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely).

"Комиссия пришла к выводу, что сделка, о...    читать дальше
.
18 ноября 2023 года 14:23
Amazon планирует уволить несколько сотен человек в подразделении Alexa
Amazon.com Inc. планирует уволить несколько сотен человек в подразделении, занимающемся разработкой голосового помощника Alexa, в рамках общекорпоративной программы сокращения расходов.

"Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать...    читать дальше
.
18 ноября 2023 года 13:46
Выручка Qiwi по МСФО в 3-м квартале увеличилась на процент
Qiwi в третьем квартале 2023 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 0,8% - до 8,793 млрд руб. по сравнению с 8,725 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль за третий квартал по МСФО снизилась на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.