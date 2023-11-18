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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 89,1237 руб., евро - 96,7692 руб.
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18 ноября 2023 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 ноября в размере 89,1237 руб., евро - 96,7692 руб.
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18 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 89,1237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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