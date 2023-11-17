Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 916,7 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 916,7 млрд руб.

.

ПАО "МТС" отменяет плату за раздачу интернет-трафика со смартфона для всех тарифов, где предусмотрена эта опция, включая безлимитные, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. В компании уточнили, что такое решение принято "учитывая социально-экономическую ситуацию... В компании уточнили, что такое решение принято "учитывая социально-экономическую ситуацию... читать дальше

.

РФ начинает бесплатные поставки зерна в страны Африки. Первые суда прибудут в порты назначения в конце ноября - начале декабря, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев журналистам в рамках посещения экспозиции Минсельхоза России "Есть своё!" на международной... читать дальше

.

Евразийский банк развития предоставит Армении кредит в размере $100 млн для поддержки государственного бюджета страны. Правительство Армении сегодня одобрило проект соглашения с ЕАБР "О предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и... Правительство Армении сегодня одобрило проект соглашения с ЕАБР "О предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и... читать дальше

.

Дифференциация ставок льготной ипотеки по региональному признаку станет дополнительным стимулом для развития макрорегионов РФ на фоне закредитованности населения и сокращения бюджетной поддержки, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. "Учитывая достаточно... "Учитывая достаточно... читать дальше

.

Сегодня в ходе торгов котировки акций Volvo Cars рухнули на 14%, до исторического минимума, на новости о том, что крупнейший акционер шведского автопроизводителя - китайская компания Geely - продала незначительную долю в нем с ощутимым дисконтом к рыночной... читать дальше

.

Потребительские цены в еврозоне в октябре 2023 года выросли на 2,9% относительно того же месяца 2022 года, свидетельствуют окончательные данные Евростата. Темпы подъема потребительских цен в блоке замедлились по сравнению с 4,3% в сентябре, достигнув минимума с июля 2021 года..... читать дальше

.

Общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом в январе-октябре увеличился на 17,3% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 736,2 млрд юаней, сообщило министерство торговли страны. В долларовом выражении данный показатель вырос на 11% и... В долларовом выражении данный показатель вырос на 11% и...

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,62 пункта (0,49%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3173,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3178,12 (-0,34%) пункта,... читать дальше

.

Банк России утвердил поправки в базовый стандарт для инвестиционных советников, которые, в частности, дают новое определение индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР). Согласно сообщению регулятора, новое определение учитывает сложившиеся практики на рынке.... Согласно сообщению регулятора, новое определение учитывает сложившиеся практики на рынке.... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 18 октября по 17 ноября) - 91,8 руб. за доллар, максимальное значение - 99,3185 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 7,52 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 95,72/100,28 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос на...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,58/91,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 89,1/91,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...

.

Европейские фондовые индексы растут в пятницу перед публикацией окончательных данных о динамике инфляции в еврозоне за октябрь. Предварительные данные показали замедление темпов роста потребительских цен в регионе в прошлом месяце до минимальных с июля 2021 года 2,9% в... Предварительные данные показали замедление темпов роста потребительских цен в регионе в прошлом месяце до минимальных с июля 2021 года 2,9% в... читать дальше

.

В США ставки ипотечных кредитов снизились по итогам третьей недели подряд. Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 7,44% годовых по сравнению с 7,5% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла... Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 7,44% годовых по сравнению с 7,5% неделю назад, по данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac. Годом ранее она составляла... читать дальше

.

Проект нового Налогового кодекса, который должен вступить в силу в Казахстане в 2025 году, предполагает введение двухступенчатой шкалы ставок индивидуального подоходного налога для зарплат, говорится в сообщении министерства национальной экономики Казахстана. Ведомство... Ведомство... читать дальше

.