ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 ноября в размере 88,9466 руб., евро - 96,5921 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 96,5921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,13 коп.

17 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 88,9466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,99 коп.

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Президент Сердар Бердымухамедов пригласил компании из Объединённых Арабских Эмиратов к участию в реализации крупных международных энергопроектов Туркменистана, сообщает правительственная газета "Нейтральный Туркменистан". Об этом шла речь на встрече в пятницу президента... читать дальше

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В Москве с 2011 года было построено и реконструировано 24 путепровода в разных округах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Всего с 2011 года построили и реконструировали 24 путепровода в разных округах столицы. До 2026 года приведём в порядок и возведём ещё 18", - написал... читать дальше

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Сняты разногласия по большинству спорных вопросов создания общих энергорынков Евразийского экономического союза, сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев. "Несмотря на сохраняющиеся разногласия в газовой сфере,... "Несмотря на сохраняющиеся разногласия в газовой сфере,... читать дальше

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"Газпром" по мере сезонного понижения температуры воздуха на территории Российской Федерации приступил к отбору газа из своих подземных хранилищ. Как сообщает ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", дожимные компрессорные станции газотранспортного общества были переведены в... Как сообщает ООО "Газпром трансгаз Ставрополь", дожимные компрессорные станции газотранспортного общества были переведены в... читать дальше

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Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что согласно регламенту ЕС о концентрации производства одобрила создание совместного предприятия французской компании Renault SAS и китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. (Geely). "Комиссия пришла к выводу, что сделка, о... "Комиссия пришла к выводу, что сделка, о... читать дальше

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Amazon.com Inc. планирует уволить несколько сотен человек в подразделении, занимающемся разработкой голосового помощника Alexa, в рамках общекорпоративной программы сокращения расходов. "Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать... "Мы перенаправляем часть нашей активности с тем, чтобы лучше соответствовать... читать дальше

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Qiwi в третьем квартале 2023 года увеличила общую чистую выручку по МСФО на 0,8% - до 8,793 млрд руб. по сравнению с 8,725 млрд руб. за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении группы. Скорректированная чистая прибыль за третий квартал по МСФО снизилась на... Скорректированная чистая прибыль за третий квартал по МСФО снизилась на... читать дальше

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Для решения экономических проблем и для того, чтобы раскрыть огромный потенциал Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) необходимо активно использовать технологический и экономический прогресс, говорится в итоговой декларации саммита АТЭС, прошедшего 16-17 ноября в Сан-Франциско.... читать дальше

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Спрос на внутренний туризм в России в настоящее время не удовлетворен, это заметно по выросшим ценам на курортах, считает глава Минэкономразвития России Максим Решетников. "Сейчас растем действительно по многим параметрам, но очень важно сейчас заложить базу для дальнейшего... читать дальше

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Объем льготного кредитования туризма по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" вырос вдвое и составил 42 млрд рублей в январе-сентябре 2023 г., сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с туристическим бизнесом в Кировске Мурманской области. "За 9... читать дальше

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Темам цифровой трансформации и искусственного интеллекта было уделено большое внимание на проходящем в Сан-Франциско саммите АТЭС, сообщил возглавляющий российскую делегацию на саммите вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Большое внимание уделялось цифровой трансформации,... "Большое внимание уделялось цифровой трансформации,... читать дальше

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Законопроект, разрешающий использование цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе и утилитарных, в качестве встречного предоставления в рамках внешнеторговой деятельности, подготовлен и внесен на межведомственное согласование, сообщил источник "Интерфакса" и подтвердили в... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) стоит занять выжидательную позицию по отношению к денежно-кредитной политике с учетом неопределенности в американской экономике, заявила президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли. "Когда мы поймем, в каком... "Когда мы поймем, в каком... читать дальше

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Около 68% российских заказчиков планируют к 1 января 2025 года (вступает в силу запрет на использование импортных ИБ-решений) довести долю российских решений в области информбезопасности, используемых в их ИТ-инфраструктуре, до 80%, говорится в исследовании Института изучения... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение о снятии с 17 ноября временного запрета на экспорт из РФ автомобильного бензина, сообщило Минэнерго. Запрет на экспорт нефтепродуктов был введен 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 89,1237 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,71 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 ноября, составляет 96,7692 руб. По сравнению с...

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