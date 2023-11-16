ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 ноября в размере 88,9466 руб.

16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 88,9466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,99 коп.

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Депутаты предложили ЦБ вернуться к рассмотрению вопроса о внедрении оптовой модели цифрового рубля, предназначенной для межбанковских платежей, эта модель рассматривалась регулятором в консультационном докладе (модель А), но в апреле 2021 г. от нее было решено отказаться и... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тыс. и составило 231 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень почти за три месяца. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее... читать дальше

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6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-590 на 61 млрд 304,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 250 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5599,86 (-63,31) руб./грамм; на серебро - 66,95 (+2,67) руб./грамм; на платину - 2565,15 (+42,82) руб./грамм; на палладий - 2919,75 (+43,66) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Выручка ПАО "МТС" в 3-м квартале 2023 года выросла на 16% и составил 159,671 млрд рублей по сравнению с 137,566 млрд рублей за аналогичный период 2022 года, следует из отчетности компании. OIBDA группы увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей. OIBDA группы увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей. Выручка... Выручка... читать дальше

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. Закон, в частности, устанавливает МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 руб. в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году, а также соотношение МРОТ и медианной... Закон, в частности, устанавливает МРОТ с 1 января 2024 года в размере 19 242 руб. в месяц с ростом на 18,5% к предыдущему году, а также соотношение МРОТ и медианной... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 88,9466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 96,5921 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,13 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,61 пункта (0,423%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3201,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3215,8 (+0,02%) пункта,... читать дальше

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Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, завершила третий квартал 2024 финансового года с чистой прибылью, однако годовой прогноз разочаровал инвесторов. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре... читать дальше

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Международные резервы России на 10 ноября составили $577,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 3 ноября международные резервы равнялись $577 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... По состоянию на 3 ноября международные резервы равнялись $577 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 87,66/91,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 61 коп., Cредний курс продажи упал...

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Россия в этом году впервые в истории может экспортировать более 1 млн т муки , прогнозирует президент Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко. "Мукомолы нарастили экспорт по прошлому году на 350% и сейчас идут с небольшим опережением даже к этому... "Мукомолы нарастили экспорт по прошлому году на 350% и сейчас идут с небольшим опережением даже к этому... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 53,51 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 88,9466 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding вернулся к чистой прибыли во втором финансовом квартале и нарастил выручку лучше ожиданий. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила 27,71 млрд юаней... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 сентября, составила 27,71 млрд юаней... читать дальше

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Почтовая служба Великобритании Royal Mail в первом финансовом полугодии увеличила операционный убыток в 1,5 раза, в том числе из-за забастовок сотрудников. Как сообщается в пресс-релизе International Distributions Services (IDS), материнской структуры почты,... Как сообщается в пресс-релизе International Distributions Services (IDS), материнской структуры почты,... читать дальше

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