ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 89,4565 руб., курс евро - в размере 97,1334 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 97,1334 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,47 коп.

16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 89,4565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 180,05 коп.

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Сенат Конгресса США одобрил законопроект о сокращении расходов, которой позволяет сохранить финансирование правительства и предотвратить его закрытие (шатдаун) в конце недели, сообщили американские СМИ. Документ был принят 87 голосами, против высказались 11... читать дальше

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В октябре объем японского экспорта увеличился на 1,6% в годовом выражении, до 9,147 трлн иен ($60,46 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Рост показателя был отмечен по итогам второго месяца подряд. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... Консенсус-прогноз экспертов, который приводит... читать дальше

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Сегодня нефтяные цены продолжают опускаться после первого за пять сессий снижения накануне. Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа. Негативом для рынка стали данные министерства энергетики США, показавшие увеличение запасов нефти в стране до максимального уровня с августа. Стоимость январских... Стоимость январских... читать дальше

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Главный стратег по американским акциям Goldman Sachs Дэвид Костин ожидает продолжения роста фондового индекса Standard & Poor's 500 в следующем году. Индикатор достигнет 4700 пунктов к концу следующего года, приводит его прогноз издание MarketWatch. Индикатор достигнет 4700 пунктов к концу следующего года, приводит его прогноз издание MarketWatch. На закрытие... На закрытие... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индексы завершили ростом на хорошей статистике, при этом Dow Jones достиг максимума за последние 2 месяца. Dow Jones Industrial Average увеличился на 163,51 пункта (на 0,47%) - до 34991,21 пункта. Лидерами подъема среди компонентов... Dow Jones Industrial Average увеличился на 163,51 пункта (на 0,47%) - до 34991,21 пункта. Лидерами подъема среди компонентов... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 99,98 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 3,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В сентябре сальдо внешней торговли РФ для поставок с расчетами в иностранной валюте, определенное по методологии платежного баланса, выросло в 9,7 раза - до $5,1 млрд по сравнению с августом, когда оно стало положительным, равным $0,5 млрд, после отрицательного сальдо в июне... читать дальше

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Доллар США незначительно дешевел в самом начале торгов на Московской бирже, рубль был близок к стабильности в ожидании новых сигналов, способных задать направление. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,43 руб. (-3,25 коп. к уровню предыдущего... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,43 руб. (-3,25 коп. к уровню предыдущего... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли благодаря сигналам ослабления инфляционного давления в США и странах Европы, позволяющим инвесторам надеяться на то, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками... читать дальше

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Рост ВВП РФ за январь-сентябрь 2023 года оценивается на уровне 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, прокомментировала замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова оценку Росстата за 3-й квартал. Таким образом Минэкономразвития повысило свою оценку роста ВВП... Таким образом Минэкономразвития повысило свою оценку роста ВВП... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 89,4565 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 180,05 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 97,1334 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 ноября, составляет 97,1334 руб. По сравнению...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 58405,628 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 109,568 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 62,72 коп. и составил 97,1599 руб. Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7... Минимальный курс евро составил 96,4375 руб., максимальный - 98,375 руб. Было заключено 11625 сделок. Объем торгов составил 41814,7...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,14 коп. и составил 12,3373 руб. Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95... Минимальный курс юаня составил 12,245 руб., максимальный - 12,49 руб. Было заключено 68163 сделки. Объем торгов составил 152140,95...

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