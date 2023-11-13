.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1712,4 млрд руб.
.
13 ноября 2023 года 09:59
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1712,4 млрд руб.
|0
13 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 13 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 1712,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2004 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 ноября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 ноября выросла на 0,01% и составила 59537,575 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59537,575 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,617 млрд руб., или на...
.13 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,15 коп. и составил 92,0707 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,525 руб., максимальный - 92,48 руб. Было заключено 15474 сделки. Объем торгов составил... читать дальше
.13 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,02 коп. и составил 12,6036 руб. Минимальный курс юаня составил 12,533 руб., максимальный - 12,652 руб. Была заключена 46271 сделка. Объем торгов составил 99272,78 млн...
.13 ноября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,66 коп. и составил 98,4426 руб. Минимальный курс евро составил 97,91 руб., максимальный - 98,8975 руб. Было заключено 15394 сделки. Объем торгов составил 27378,37 млн...
.13 ноября 2023 года 18:57
Российский фондовый рынок, начавший торги небольшим снижением индексов, завершил понедельник в плюсе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск повысился на 0,19% и составил 3248,27 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 0,9% - до 1117,43 пункта. Европейские... читать дальше
.13 ноября 2023 года 18:47
Банк "Ак Барс" в январе-сентябре 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 789,1 млн рублей, говорится в отчетности кредитной организации. Данные за аналогичный период 2022 года банк не раскрывал. Расходы банка на создание резервов под возможные потери и... читать дальше
.13 ноября 2023 года 18:38
Страны ОПЕК в октябре 2023 года добыли 27,9 млн баррелей в сутки нефти, что на 80 тыс. б/с больше предыдущего месяца, говорится в ежемесячном отчете организации. При этом в основном нарастили добычу Иран (на 46 тыс. б/с) и Ангола (на 51 тыс. б/с). По расчетам... читать дальше
.13 ноября 2023 года 18:29
Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2023 года составило $89,6 млрд, что на 64,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Экспорт составил в январе-сентябре 2023...
.13 ноября 2023 года 18:21
Нефтяные цены усилили рост вечером в понедельник после публикации обновленного прогноза ОПЕК в отношении перспектив глобального спроса на топливо. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 мск подорожали на $0,77 (0,95%) - до $82,20 за... читать дальше
.13 ноября 2023 года 18:15
Фондовые индексы США снижаются при открытии рынка Нью-Йорк. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Американский рынок акций начал торги снижением в отсутствие публикаций значимых статистических показателей. Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск уменьшился на 0,1% и составлял... читать дальше
.13 ноября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,83 коп. и составил 92,0894 руб. Минимальный курс доллара США составил 91,74 руб., максимальный - 92,4525 руб. Было заключено 5870 сделок. Объем торгов... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:55
Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2023 года получил 38 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, говорится в отчете кредитной организации. В 1-м полугодии 2023 года чистая прибыль банка по РСБУ составляла 28,2 млрд рублей. Таким образом, в 3-м квартале кредитная... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:48
В октябре рост потребительских цен в Индии замедлился до 4,9% в годовом выражении с сентябрьских 5%, обновив минимум за 4 месяца, говорится в сообщении министерства статистики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали еще более резкого замедления, до... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:40
Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи экспортерами иностранной валюты на внутреннем рынке
Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Соответствующие поправки внесены в указ президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положение о... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:31
Мировые автопроизводители значительно увеличили диапазон и масштаб скидок на электромобили в попытке замедлить ослабление спроса на них, пишет Financial Times со ссылкой на собранные HSBC данные. Автокомпаниям впервые приходится предпринимать действия, направленные на... читать дальше
.13 ноября 2023 года 17:17
В 3-м квартале объем задолженности перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ снизился на $1,1 млрд, или на 6,9% - ЦБ
Объем задолженности по суверенным еврооблигациям Российской Федерации перед нерезидентами в 3-м квартале 2023 года уменьшился на $1,103 млрд, или на 6,9%, до $14,980 млрд с $16,083 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Сокращение задолженности перед нерезидентами... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.