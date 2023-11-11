.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 92,0535 руб., евро - 98,3155 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в октябре составила 0,83%
Рост потребительских цен в октябре слегка замедлился - до 0,83% после повышения на 0,87% в сентябре, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 6,69% после 6% месяцем ранее. Рост цен практически совпал с прогнозами аналитиков
 
Минэкономразвития ожидает рост экономики РФ в 2023 году на уровне 3%
Рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 3%, что выше ранее сделанных прогнозов, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, которое проходит...
 
Главная проблема российской экономики - кадровый голод
Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук", заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы, представляя Основные направления единой...
 
Апартаменты полноценным жильем не признают
Апартаменты полноценным жильем признаны не будут, заявил "Известиям" источник в межведомственной рабочей группе по законопроекту о статусе апартаментов. В рабочую группу вошли представители Госдумы, правительства Москвы, МВД и Росреестра, сообщили в...
 
11 ноября 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 92,0535 руб., евро - 98,3155 руб.

 0  
11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 92,0535 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,69 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 98,3155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,21 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 ноября 2023 года 17:39
Мантуров и министр промышленности ОАЭ обсудили перспективы сотрудничества
Россия и Объединенные Арабские Эмираты обсуждают перспективные направления сотрудничества, проводят экспертные консультации, сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера - главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

"Мы регулярно встречаемся и...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 16:31
Средняя стоимость "первички" в крупнейших городах РФ в ноябре составила 160 тыс. руб. за кв. м; в Москве - 343 тыс., в Питере - 252 тыс.
Средняя стоимость первичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале ноября составила 159,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись на 2,4% за 30 дней, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 15:12
По программе реновации более 11 тыс. жителей северо-востока Москвы получили новые квартиры
Более 11 тыс. горожан получили новые квартиры в Северо-Восточном административном округе (СВАО) столицы с начала реализации программы реновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С начала реализации программы новые квартиры в округе получили почти 11,4 тыс. жителей,...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 13:57
Россия заключит соглашения о ВТС ещё с шестью странами Африки
Россия может заключить соглашения о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) ещё с шестью африканскими странами, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин. "В Африке 54 государства. На сегодняшний день мы имеем соглашения с 30 государствами и на очереди еще шесть (...) Итого...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 12:49
В Москве в ближайшие 3 года планируется построить 265 км дорог
Годовой план по строительству дорог в столице реализован досрочно, в ближайшие три года планируется построить 265 км дорог, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Досрочно выполнили годовой план по строительству дорог в Москве. С начала 2023-го построили 110 км дорог и 65...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 11:21
В палате представителей когнресса разрабатывают законопроект по преодолению шатдауна в США
Республиканцы в палате представителей американского конгресса разрабатывают двухэтапный план финансирования правительства, чтобы избежать шатдауна, сообщил CNN. Срок временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре,...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 09:43
Ставки по депозитам достигли 14–17%
В начале ноября максимальная доходность вкладов в рублях достигла диапазона 14–17%, оказавшись рекордной с весны 2022 года, рассказали "Известиям" в проекте "Финуслуги" Мосбиржи. Проценты по депозитам выросли на 1,2–1,3 п.п. после увеличения ЦБ ключевой с 13 до 15% на заседании...    читать дальше
.
12 ноября 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 92,0535 руб., евро - 98,3155 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 92,0535 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,69 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 98,3155 руб. По сравнению с...
.
11 ноября 2023 года 17:39
Аналитика и управленческие решения экономистов помогают отвечать на вызовы, стоящие перед Россией - Белоусов
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поздравил российских экономистов с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства РФ. "Эффективная, устойчивая экономика – это важнейшее условие развития страны и роста качества жизни людей. Решение этих задач невозможно без...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 16:03
В январе-октябре ВВП Туркменистана вырос на 6,3%
ВВП Туркменистана за десять месяцев 2023 года увеличился на 6,3%, доходная часть госбюджета исполнена на уровне 110,7%, расходная - на 97,8%, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера республики Ходжамырата...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 14:59
Миллер: российский газ продолжает поступать в страны ЕС, в том числе в отрицающие это
Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских поставок, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК)...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 14:27
Дефицит внешнеторгового баланса Латвии в январе-сентябре сократился на 11%
Дефицит внешнеторгового баланса Латвии в январе-сентябре 2023 года составил 3,33 млрд евро, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает статистическое управление республики. За 9 месяцев экспорт товаров и услуг сократился на 10,6% - до 14,11 млрд евро,...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 13:41
Правительство дополнительно выделило 95 млрд руб. на субсидирование льготной ипотеки
Правительство РФ дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее распоряжение,...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 12:53
Honda повысит зарплаты сотрудников своих заводов в США на 11%
Японский автопроизводитель Honda Motor Co. повысит зарплаты работников своих предприятий в США на 11% с января 2024 года, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, ссылающейся на внутренний документ компании, Honda также сократит срок, в течение которого зарплата...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 12:34
ФАС увеличила тарифы на обслуживание авиакомпаний в аэропорту "Мурманск"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысила тарифы на обслуживание авиакомпаний в аэропорту "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт"). Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сбор за взлет-посадку увеличился на 28% -...    читать дальше
.
11 ноября 2023 года 11:55
Субсидии на выпуск автокомпонентов будут распространены на автопроизводителей и заводы на площадках ушедших иностранцев
Производители автомобилей и спецтехники с 1 января 2024 года, как ожидается, будут получать субсидии на погашение займов, привлеченных в Фонде развития промышленности (ФРП) на локализацию выпуска узлов и агрегатов для транспортных средств. На аналогичные субсидии с начала...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.