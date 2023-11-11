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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 92,0535 руб., евро - 98,3155 руб.
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11 ноября 2023 года 09:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 ноября в размере 92,0535 руб., евро - 98,3155 руб.
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11 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 92,0535 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 98,3155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,21 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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