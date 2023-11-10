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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2144,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4361,98 млрд руб.
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10 ноября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2144,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4361,98 млрд руб.
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10 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 ноября составили по Российской Федерации 2144,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1949,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2604,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2398,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 ноября составили 4361,98 млрд руб. против 4029,2936099999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Максимальное значение за неделю (с 3 ноября по 10 ноября) - 90,63 руб. за доллар, минимальное значение - 87,6083 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,29 руб. Это автоматическое сообщение.
.10 ноября 2023 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 94,2909 руб.
Минимальное значение за месяц (с 11 октября по 10 ноября) - 94,2909 руб. за доллар, максимальное значение - 102,4431 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 8,15 руб. Это автоматическое сообщение.
.10 ноября 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 97,47/101,53 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 59 коп., Cредний курс продажи упал на...
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