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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,9266 руб., курс евро - в размере 98,4076 руб.
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10 ноября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,9266 руб., курс евро - в размере 98,4076 руб.

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10 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 91,9266 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,07 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 98,4076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,27 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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