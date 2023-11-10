ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 91,9266 руб., курс евро - в размере 98,4076 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 98,4076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,27 коп.

10 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 91,9266 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,07 коп.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов поздравил российских экономистов с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства РФ. "Эффективная, устойчивая экономика – это важнейшее условие развития страны и роста качества жизни людей. Решение этих задач невозможно без... читать дальше

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ВВП Туркменистана за десять месяцев 2023 года увеличился на 6,3%, доходная часть госбюджета исполнена на уровне 110,7%, расходная - на 97,8%, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера республики Ходжамырата... читать дальше

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Российский газ продолжает поступать в большое число стран Европы, в том числе в страны, формально отказавшиеся от российских поставок, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК)... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса Латвии в январе-сентябре 2023 года составил 3,33 млрд евро, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает статистическое управление республики. За 9 месяцев экспорт товаров и услуг сократился на 10,6% - до 14,11 млрд евро,... читать дальше

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Правительство РФ дополнительно выделило 95 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, необходимость дополнительного финансирования связана в том числе с повышением ключевой ставки Банка России, сообщается на сайте кабинета министров. Соответствующее распоряжение,... читать дальше

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Японский автопроизводитель Honda Motor Co. повысит зарплаты работников своих предприятий в США на 11% с января 2024 года, пишет The Wall Street Journal. По данным газеты, ссылающейся на внутренний документ компании, Honda также сократит срок, в течение которого зарплата... По данным газеты, ссылающейся на внутренний документ компании, Honda также сократит срок, в течение которого зарплата... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) повысила тарифы на обслуживание авиакомпаний в аэропорту "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт"). Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сбор за взлет-посадку увеличился на 28% -... Сбор за взлет-посадку увеличился на 28% -... читать дальше

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Производители автомобилей и спецтехники с 1 января 2024 года, как ожидается, будут получать субсидии на погашение займов, привлеченных в Фонде развития промышленности (ФРП) на локализацию выпуска узлов и агрегатов для транспортных средств. На аналогичные субсидии с начала... читать дальше

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Совет директоров Меткомбанка (Свердловская область) рекомендовал акционерам принять решение направить 1,34 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам девяти месяцев 2023 года, говорится в сообщении банка. На каждую ценную бумагу планируется начислить 83,49... читать дальше

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Елена Курицына, которая 15 ноября покидает пост директора департамента корпоративных отношений Банка России, переходит на работу в "Московскую биржу", где будет отвечать за взаимодействие с эмитентами и органами власти. "Елена Курицына выйдет на Московскую биржу в... "Елена Курицына выйдет на Московскую биржу в... читать дальше

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Компенсация иностранным холдинговым компаниям (ИХК) в случае заморозки их корпоративных прав в российских экономически значимых организациях (ЭЗО) будет зависеть от рыночной стоимости акций, нераспределенных между российскими владельцами, следует из опубликованного постановления... читать дальше

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Минсельхоз и Минпромторг РФ для стабилизации цен на продукцию птицеводства будут добиваться от птицеводов и торговли заключения долгосрочных договоров на поставку продукции. "Совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и... "Совместно с Минпромторгом России будет организована работа по стимулированию производителей и... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-сентябре 2023 года сократилась на 24,0% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 352,3 тыс. человек против 463,5 тыс. человек годом ранее, сообщила вчера Федеральная... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 92,0535 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 98,3155 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 ноября, составляет 98,3155 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59528,958 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 101,258 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,04 коп. и составил 12,6034 руб. Минимальный курс юаня составил 12,58 руб., максимальный - 12,629 руб. Было заключено 40972 сделки. Объем торгов составил 116272,55 млн... Минимальный курс юаня составил 12,58 руб., максимальный - 12,629 руб. Было заключено 40972 сделки. Объем торгов составил 116272,55 млн...

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