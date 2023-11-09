ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 ноября в размере 91,9266 руб.

9 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 91,9266 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,07 коп.

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Американский банк Goldman Sachs Group повысил на 50 базисных пунктов (б.п.) прогноз нижней точки цикла снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) Федеральной резервной системы (ФРС), пишет MarketWatch. Goldman теперь ожидает так... Goldman теперь ожидает так... читать дальше

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Минпромторг РФ приостановил выделение средств новым проектам, реализуемым в рамках корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК, обеспечивают доступ к льготному кредитованию производителям ориентированной на экспорт продукции), из-за повышения Банком России... читать дальше

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Введение на этой неделе санкций со стороны Великобритании против "Российской национальной перестраховочной компании" (РПНК) не повлияет на финансовую устойчивость перестраховщика, сообщил журналистам глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов в кулуарах... читать дальше

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Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 217 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 217 тыс.,... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 220 тыс., а не 217 тыс.,... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-585 на 182 млрд 83,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 200 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5790,87 (-21,06) руб./грамм; на серебро - 66,32 (-0,48) руб./грамм; на платину - 2600,85 (-63,97) руб./грамм; на палладий - 3002,79 (-168,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут в этом году на 3-4%, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF). Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $957,3 млрд до $966,6 млрд, что станет очередным рекордом. Данные NRF учитывают... Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $957,3 млрд до $966,6 млрд, что станет очередным рекордом. Данные NRF учитывают... читать дальше

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ArcelorMittal сократила в 3-м квартале 2023 года EBITDA на 28% по сравнению со 2-м кварталом, до $1,87 млрд, говорится в сообщении компании. За девять месяцев EBITDA упала до $6,3 млрд по сравнению с $12,9 млрд годом ранее. Падение финансовых результатов компания... Падение финансовых результатов компания... читать дальше

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Японская SoftBank Group Corp. завершила второй квартал 2023 финансового года ( июль-сентябрь) с чистым убытком в 931,1 млрд иен ($6,2 млрд) по сравнению с чистой прибылью в размере 3,033 трлн иен, полученной за аналогичный период прошлого года. Аналитики в среднем... Аналитики в среднем... читать дальше

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Сворачивание ультрамягкой денежно-кредитной политики станет "серьезной проблемой" для Банка Японии, заявил глава ЦБ Кадзуо Уэда в интервью Financial Times. Он отметил, что, несмотря на прогресс в достижении целей по инфляции, регулятору пока слишком рано определять... Он отметил, что, несмотря на прогресс в достижении целей по инфляции, регулятору пока слишком рано определять... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11 пункта (0,339%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3234,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3244,96 (-0,01%) пункта,... читать дальше

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Американские депозитарные акции Ozon (MOEX: OZON) с четверга исключены из обращения на американской бирже Nasdaq, сообщила компания. 30 сентября компания подала в SEC форму 25F, которая запускает процедуру добровольного исключения ценных бумаг из Nasdaq Global Select... 30 сентября компания подала в SEC форму 25F, которая запускает процедуру добровольного исключения ценных бумаг из Nasdaq Global Select... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,15/94,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" по МСФО за девять месяцев 2023 г. снизилась на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,84 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 119,86 млрд руб. (+14,3%). Выручка составила 119,86 млрд руб. (+14,3%). EBITDA сократилась на 4,3%, до 30,05... EBITDA сократилась на 4,3%, до 30,05... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 91,9266 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 27,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 ноября, составляет 98,4076 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,27 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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