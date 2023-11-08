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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2620,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3875,14 млрд руб.
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08 ноября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2620,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3875,14 млрд руб.
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8 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2620,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2402,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3219,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3022,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 ноября составили 3875,14 млрд руб. против 3605,1982799999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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08 ноября 2023 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2620,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3875,14 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2620,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2402,1 млрд руб. На... читать дальше
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