Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2620,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3875,14 млрд руб.

8 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 8 ноября составили по Российской Федерации 2620,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2402,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3219,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3022,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 8 ноября составили 3875,14 млрд руб. против 3605,1982799999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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