ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 93,0351 руб., евро - 99,0111 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 99,0111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 коп.

6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 93,0351 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,79 коп.

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Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщает о высоких показателях роста экономики Таджикистана. "По итогам января-сентября 2023 года ВВП увеличился на 8,3% г/г. Существенный вклад в рост экономики внесли сектора, ориентированные на внутреннее потребление и инвестиции, а... "По итогам января-сентября 2023 года ВВП увеличился на 8,3% г/г. Существенный вклад в рост экономики внесли сектора, ориентированные на внутреннее потребление и инвестиции, а... читать дальше

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Инфляция в США замедлится до целевого показателя Федеральной резервной системы (ФРС) в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Ставка ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых является достаточно высокой,... Ставка ФРС на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых является достаточно высокой,... читать дальше

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Berkshire Hathaway, инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета, завершила третий квартал с чистым убытком из-за снижения стоимости ее инвестиционного портфеля. Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $12,767... Как говорится в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил $12,767... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,78 пункта (0,055%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3210,41 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,63 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,63 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Объем заказов промышленных предприятий Германии в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение показателя на 1%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ открылся снижением индекса РТС и слабым ростом индекса МосБиржи. При этом внешние факторы позитивны. Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,7-1,4% на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была... Американские фондовые индексы выросли в пятницу на 0,7-1,4% на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была... читать дальше

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Доллар США незначительно снижается к евро и фунту стерлингов на торгах в понедельник, укрепляется в паре с иеной. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели. Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке,... Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке,... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" небольшим снижением. Рубль немного укрепился на фоне пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,3 руб. (-12,25 коп. к уровню... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,3 руб. (-12,25 коп. к уровню... читать дальше

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Саудовская Аравия в ноябре не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. При... При... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник благодаря растущим ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения политики. Статданные по экономике США, в том числе по рынку труда, опубликованные в минувшую... Статданные по экономике США, в том числе по рынку труда, опубликованные в минувшую... читать дальше

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Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 93,0351 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,79 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 99,0111 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 99,0111 руб. По сравнению с...

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. "Правительство Москвы приняло решение об упрощении порядка предоставления... читать дальше

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Россия намерена увеличить экспорт нефтяного сырья через Казахстан в Узбекистан до 1 млн тонн, говорится в сообщении министерства энергетики Узбекистана. Соответствующий документ 4 ноября подписали первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, первый замминистра энергетики... читать дальше

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