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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 93,0351 руб., евро - 99,0111 руб.
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ГЛАВНОЕ
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06 ноября 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 93,0351 руб., евро - 99,0111 руб.

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6 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 93,0351 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,79 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 99,0111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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