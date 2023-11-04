ЦБ РФ установил курс доллара США с 4 ноября в размере 93,0351 руб., евро - 99,0111 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 99,0111 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 коп.

4 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 ноября, составляет 93,0351 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 13,79 коп.

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил упростить порядок предоставления льгот по оплате взносов на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы. "Правительство Москвы приняло решение об упрощении порядка предоставления... читать дальше

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Россия намерена увеличить экспорт нефтяного сырья через Казахстан в Узбекистан до 1 млн тонн, говорится в сообщении министерства энергетики Узбекистана. Соответствующий документ 4 ноября подписали первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, первый замминистра энергетики... читать дальше

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Свыше 103 млн кв.м жилья введут в эксплуатацию по итогам 2023 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам. "За 103 млн кв.м (жилья) сдадим. Губернаторы это подтверждают", - заявил Хуснуллин в рамках федерального Просветительского марафона "Знание". В 2022... В 2022...

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Белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует приобретать самолеты российского производства, заявил гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец. "Готовим соглашения с "Объединенной авиастроительной корпорацией" России по приобретению самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Ждем, когда... читать дальше

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Расширение магистральных нефтепроводов в направлении порта Приморск будет осуществлено на 10 млн тонн, в направлении порта Новороссийск - на 15 млн тонн, сообщается в презентации вице-премьера РФ Александра Новака, подготовленной к выступлению на марафоне общества "Знание" в... читать дальше

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Россия и Малайзия подпишут межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы. Размещенным на официальном портале правовой информации распоряжением правительства,... Размещенным на официальном портале правовой информации распоряжением правительства,... читать дальше

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Ведомства подготовят проект изменения нормативной базы реализации топлива на АЗС, который разрешит продажу премиальных сортов дизельного топлива только при наличии базового, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах марафона "Знание. Первые". По его словам,... читать дальше

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Правительство РФ не рассматривает введение экспортных пошлин на СПГ, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках форума "Россия". "В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая... "В рамках увеличения дохода и в рамках изменения Налогового кодекса такая...

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ПАО "Россети Ленэнерго" в январе-сентябре 2023 года увеличили чистую прибыль по РСБУ в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 14,6% и составила 77,77 млрд рублей. Себестоимость... Себестоимость... читать дальше

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Окончательное решение об исключении электроэнергетики из числа отраслей, попадающих под экспортную пошлину, не принято, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах выставки-форума "Россия". "Пока работа идёт с учетом того, что компания ("Интер РАО")... читать дальше

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Первичная переработка нефти по итогам текущего года вырастет примерно на 2%, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов в кулуарах марафона общества "Знание" в рамках форума "Россия". "Первичная переработка (нефти) будет примерно на 2% больше, чем в... "Первичная переработка (нефти) будет примерно на 2% больше, чем в... читать дальше

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Правительство РФ рассматривает возможность увеличения НДПИ для конденсата "Газпрома", однако решение по этому вопросу еще не принято, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Нам нужно найти такое решение, чтобы оно устраивало всех. Находимся в... "Нам нужно найти такое решение, чтобы оно устраивало всех. Находимся в... читать дальше

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Канадская судостроительная компания Davie закрыла сделку по приобретению активов финской верфи Helsinki Shipyard Oy (HSO). Детали соглашения являются конфиденциальными, говорится в сообщении Davie. Помимо собственных средств Davie, в сделке были задействована... Помимо собственных средств Davie, в сделке были задействована... читать дальше

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Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортеров позволил стабилизировать курс рубля, он будет находиться в этих параметрах и дальше, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на марафоне общества "Знание". "Одна из причин повышенной инфляции - ослабление... читать дальше

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СПБ биржа 6 ноября будет проводить торги в режиме основных торгов ценными бумагами российских компаний, говорится в сообщении биржи. В опубликованном списке порядка 30 бумаг, в том числе акции "СПБ биржи". "Информация для инвесторов и участников торгов о сроках... "Информация для инвесторов и участников торгов о сроках... читать дальше

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Qiwi plc получила согласие биржи Nasdaq продлить срок реструктуризации бизнеса до 31 января 2024 года говорится в сообщении группы. Изначально Qiwi планировала завершить процесс реструктуризации бизнеса до 11 сентября 2023 года. Затем сроки были сдвинуты еще на месяц, до 11... читать дальше

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