Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1299 млрд руб.

3 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 3 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1299 млрд руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,41 коп. и составил 12,7035 руб. Минимальный курс юаня составил 12,581 руб., максимальный - 12,766 руб. Было заключено 6614 сделок. Объем торгов составил 18391,64 млн... Минимальный курс юаня составил 12,581 руб., максимальный - 12,766 руб. Было заключено 6614 сделок. Объем торгов составил 18391,64 млн...

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Экспорт казахстанского газа в Китай может составить 11 млрд кубометров в год, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "Сейчас мы говорим об объеме до 11 млрд кубометров газа в год, но эта цифра будет регулироваться исходя из наших возможностей. Газ будет... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-582 объемом 200 млрд рублей по цене 99,8413% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,5% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,5% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Американская Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA в третьем квартале 2023 года упала в 4,9 раза и составила 295 млн евро по сравнению с 1,45 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Показатель снизился на фоне единовременных списаний и роста расходов. Выручка... Выручка... читать дальше

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"СПБ биржа" в 14:00 мск начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги", говорится в сообщении торговой площадки. В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции "СПБ... В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции "СПБ... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 октября ФНБ составлял 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или... На 1 октября ФНБ составлял 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или... читать дальше

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Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG увеличил выручку в третьем квартале на 3% и сократил чистую прибыль на 8%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка. Согласно презентации компании, ее выручка в минувшем квартале составила 38,46 млрд евро... Согласно презентации компании, ее выручка в минувшем квартале составила 38,46 млрд евро... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 27 октября составил 18 трлн 470,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 20 октября денежная база в России равнялась 18594,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,67%, или на 124,6 млрд... На 20 октября денежная база в России равнялась 18594,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,67%, или на 124,6 млрд... читать дальше

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Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 ноября 2023 года составили $8 млрд 147,1 млн, сообщается на сайте Национального банка страны. За октябрь резервы выросли на 2,8% ($222,1 млн) после снижения на 0,8% ($66,2 млн) в сентябре и роста на 0,2% ($17,7 млн) в августе и на... За октябрь резервы выросли на 2,8% ($222,1 млн) после снижения на 0,8% ($66,2 млн) в сентябре и роста на 0,2% ($17,7 млн) в августе и на... читать дальше

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Инфляция в Турции в октябре незначительно замедлилась впервые за четыре месяца и оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Потребительские цены увеличились на 61,4% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 61,5% в сентябре, говорится в сообщении статистического... Потребительские цены увеличились на 61,4% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 61,5% в сентябре, говорится в сообщении статистического... читать дальше

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Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2023 года составил 53,6 пункта, опустившись с сентябрьского значения в 55,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Октябрьские данные продлили текущую последовательность роста в секторе до девяти месяцев, пусть и самыми... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,18 пункта (0,412%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3210,4 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в октябре 2023 года составил $3,09 млрд, что на 27,90% выше, чем в сентябре текущего года ($2,42 млрд) и на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,47 млрд), говорится в... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 2 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,11/96,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...

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