Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2650,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3669,05 млрд руб.

3 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 3 ноября составили по Российской Федерации 2650,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2456 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3025,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2818,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 3 ноября составили 3669,05 млрд руб. против 3098,94936 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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