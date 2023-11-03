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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 93,173 руб., евро - 98,9995 руб.
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ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
В РФ создадут сервис по борьбе со спам-звонками
В России обсуждают новые меры по борьбе со спам-звонками. Речь идет в том числе о противодействии автообзвону абонентов по случайным номерам. В Совете Федерации выступили с инициативой создать на портале "Госуслуги" отдельный сервис, где граждане...
 
Продажи новых автомобилей в РФ в октябре выросли в 2,6 раза
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в октябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" прошлого года в 2,6 раза, до 112,238 тыс., сообщило аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг"...
 
Стоимость просроченных долгов перед МФО достигла максимума за год
Цены на покупку коллекторами просроченной задолженности граждан перед микрофинансовыми организациями (МФО) в 3-м квартале достигли максимума с начала года, а объем продажи долгов восстановился после кризисного 2022 года, следует из данных...
 
03 ноября 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 93,173 руб., евро - 98,9995 руб.

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3 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 93,173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,71 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 98,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,30 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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НОВОСТИ
03 ноября 2023 года 11:54
Казахстан в 2023 году экспортирует в Китай до 5 млрд куб. м газа
Экспорт казахстанского газа в Китай может составить 11 млрд кубометров в год, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "Сейчас мы говорим об объеме до 11 млрд кубометров газа в год, но эта цифра будет регулироваться исходя из наших возможностей. Газ будет...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:51
ВТБ разместит 3 ноября однодневные бонды серии КС-4-582 на 200 млрд руб. по цене 99,8413% от номинала
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-582 объемом 200 млрд рублей по цене 99,8413% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,5% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:43
Квартальная прибыль Booking в увеличилась в полтора раза
Американская Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании,...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:34
Чистая прибыль Societe Generale в 3-м квартале упала почти в пять раз
Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA в третьем квартале 2023 года упала в 4,9 раза и составила 295 млн евро по сравнению с 1,45 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Показатель снизился на фоне единовременных списаний и роста расходов.

Выручка...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:25
СПБ биржа в 14:00 мск начнет торги ограниченным списком российских акций
"СПБ биржа" в 14:00 мск начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги", говорится в сообщении торговой площадки.

В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции "СПБ...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:17
В октябре ФНБ сократился на 107 млрд руб.
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ.

На 1 октября ФНБ составлял 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:10
Чистая прибыль BMW в 3-м квартале снизилась на 8%, но оказалась выше прогнозов
Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG увеличил выручку в третьем квартале на 3% и сократил чистую прибыль на 8%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Согласно презентации компании, ее выручка в минувшем квартале составила 38,46 млрд евро...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 11:02
Денежная база в России за неделю снизилась на 124,6 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 27 октября составил 18 трлн 470,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 20 октября денежная база в России равнялась 18594,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,67%, или на 124,6 млрд...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:51
Рост золотовалютных резервов Белоруссии в октябре составил 2,8%
Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 ноября 2023 года составили $8 млрд 147,1 млн, сообщается на сайте Национального банка страны.

За октябрь резервы выросли на 2,8% ($222,1 млн) после снижения на 0,8% ($66,2 млн) в сентябре и роста на 0,2% ($17,7 млн) в августе и на...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:43
Годовая инфляция в Турции в октябре замедлилась до 61,4%
Инфляция в Турции в октябре незначительно замедлилась впервые за четыре месяца и оказалась чуть ниже ожиданий рынка.

Потребительские цены увеличились на 61,4% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 61,5% в сентябре, говорится в сообщении статистического...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:29
Индекс PMI сферы услуг РФ в октябре незначительно снизился - S&P Global
Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2023 года составил 53,6 пункта, опустившись с сентябрьского значения в 55,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Октябрьские данные продлили текущую последовательность роста в секторе до девяти месяцев, пусть и самыми...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 3 ноября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,18 пункта (0,412%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3210,4 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:19
В октябре объем торгов иностранными акциями на СПБ бирже вырос на 27,9%
Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в октябре 2023 года составил $3,09 млрд, что на 27,90% выше, чем в сентябре текущего года ($2,42 млрд) и на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,47 млрд), говорится в...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:12
Банк России продал юани на 0,8 млрд руб. с расчетами 2 ноября
ЦБ РФ продал валюту расчетами 2 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Банк России временно увеличивал объем...    читать дальше
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03 ноября 2023 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 91,11/96,15 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,11/96,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...
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03 ноября 2023 года 09:58
"Русский стандарт" и "Почта банк" рекомендуют держателям карт UnionPay за рубежом снять наличные
Попавшие в санкционный список Минфина США банки "Русский стандарт" и Почта банк рекомендуют клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт платежной системы UnionPay.

"Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по...    читать дальше
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