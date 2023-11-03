ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 ноября в размере 93,173 руб., евро - 98,9995 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 98,9995 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,30 коп.

3 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 ноября, составляет 93,173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,71 коп.

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Экспорт казахстанского газа в Китай может составить 11 млрд кубометров в год, сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев. "Сейчас мы говорим об объеме до 11 млрд кубометров газа в год, но эта цифра будет регулироваться исходя из наших возможностей. Газ будет... читать дальше

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ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-582 объемом 200 млрд рублей по цене 99,8413% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,5% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,5% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Американская Booking Holdings, которой принадлежат различные сервисы для планирования путешествий, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании,... Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше

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Чистая прибыль французского банка Societe Generale SA в третьем квартале 2023 года упала в 4,9 раза и составила 295 млн евро по сравнению с 1,45 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Показатель снизился на фоне единовременных списаний и роста расходов. Выручка... Выручка... читать дальше

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"СПБ биржа" в 14:00 мск начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги", говорится в сообщении торговой площадки. В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции "СПБ... В этот список входят около 30 бумаг, в том числе акции "СПБ... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, сообщил Минфин РФ. На 1 октября ФНБ составлял 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или... На 1 октября ФНБ составлял 13 трлн 648,3 млрд рублей (эквивалент $140,106 млрд), или... читать дальше

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Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG увеличил выручку в третьем квартале на 3% и сократил чистую прибыль на 8%, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка. Согласно презентации компании, ее выручка в минувшем квартале составила 38,46 млрд евро... Согласно презентации компании, ее выручка в минувшем квартале составила 38,46 млрд евро... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 27 октября составил 18 трлн 470,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 20 октября денежная база в России равнялась 18594,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,67%, или на 124,6 млрд... На 20 октября денежная база в России равнялась 18594,8 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,67%, или на 124,6 млрд... читать дальше

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Золотовалютные резервы Белоруссии на 1 ноября 2023 года составили $8 млрд 147,1 млн, сообщается на сайте Национального банка страны. За октябрь резервы выросли на 2,8% ($222,1 млн) после снижения на 0,8% ($66,2 млн) в сентябре и роста на 0,2% ($17,7 млн) в августе и на... За октябрь резервы выросли на 2,8% ($222,1 млн) после снижения на 0,8% ($66,2 млн) в сентябре и роста на 0,2% ($17,7 млн) в августе и на... читать дальше

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Инфляция в Турции в октябре незначительно замедлилась впервые за четыре месяца и оказалась чуть ниже ожиданий рынка. Потребительские цены увеличились на 61,4% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 61,5% в сентябре, говорится в сообщении статистического... Потребительские цены увеличились на 61,4% в годовом выражении по сравнению с подъемом на 61,5% в сентябре, говорится в сообщении статистического... читать дальше

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Индекс PMI сферы услуг России в октябре 2023 года составил 53,6 пункта, опустившись с сентябрьского значения в 55,4 пункта, говорится в материалах исследования S&P Global. Октябрьские данные продлили текущую последовательность роста в секторе до девяти месяцев, пусть и самыми... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,18 пункта (0,412%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3210,4 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,056%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Объем сделок в режиме основных торгов с иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в октябре 2023 года составил $3,09 млрд, что на 27,90% выше, чем в сентябре текущего года ($2,42 млрд) и на 25,24% больше аналогичного показателя за октябрь 2022 года ($2,47 млрд), говорится в... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 2 ноября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 91,11/96,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 42 коп., Cредний курс продажи...

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Попавшие в санкционный список Минфина США банки "Русский стандарт" и Почта банк рекомендуют клиентам, находящимся за границей, снять наличные с карт платежной системы UnionPay. "Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по... "Как обычно работают карты банка всех платежных систем на территории России, переводы по... читать дальше

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