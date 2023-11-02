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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2801 руб., евро - 98,4365 руб.
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Путин: стабилизация валютного рынка после указа о продаже экспортной выручки поможет сдерживать инфляцию
02 ноября 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2801 руб., евро - 98,4365 руб.
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2 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,2801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 125,75 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 98,4365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,20 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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В 3-м квартале чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 411 млрд руб., за 9 месяцев - 1,149 трлн руб.
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.02 ноября 2023 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС вслед за мировыми фондовыми площадками, воодушевленными сигналами от Федрезерва США об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике, а также на фоне неплохой... читать дальше
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В ходе сегодняшних торгов доллар США активно снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... читать дальше
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ЕС в рамках сокращения зависимости от топлива из России предполагает снизить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд куб. м., говорится в заявлении по итогам заседания рабочей группы ЕС-США по энергетической безопасности. "ЕС резко сократил свою зависимость от... читать дальше
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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 3025,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2818,3 млрд руб. На... читать дальше
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