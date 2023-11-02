ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 93,2801 руб., евро - 98,4365 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 98,4365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,20 коп.

2 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,2801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 125,75 коп.

.

В 3-м квартале Сбербанк увеличил розничный кредитный портфель по МСФО на 9%, до 15,2 трлн рублей, корпоративный кредитный портфель - на 9,2%, до 22,7 трлн рублей, говорится в сообщении банка. С начала года портфель кредитов физлицам вырос на 22,1%, кредитов компаниям -... С начала года портфель кредитов физлицам вырос на 22,1%, кредитов компаниям -... читать дальше

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,04 пункта (0,438%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3220,56 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,23 пункта (0,021%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,23 пункта (0,021%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 849 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

Председатель Rapaport Group Мартин Рапапорт подверг критике основную концепцию возможных санкций в отношении российских алмазов - G7 Diamond Protocol. Его заявление размещено на сайте отраслевого агентства Rapaport. В случае принятия Алмазного протокола G7,... В случае принятия Алмазного протокола G7,... читать дальше

.

Сбербанк за 9 месяцев 2023 года получил 1 трлн 148,9 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, в 3-м квартале - 411,4 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка в 3-м квартале в размере 405,1... Этот результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль банка в 3-м квартале в размере 405,1... читать дальше

.

ПАО "МТС" возобновило переговоры о продаже своей башенной компании, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По данным издания, в настоящий момент обсуждаются несколько вариантов реализации актива. Так, один из источников сообщил о возможности оптимизации путем... По данным издания, в настоящий момент обсуждаются несколько вариантов реализации актива. Так, один из источников сообщил о возможности оптимизации путем... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 90,4/95,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 15 коп., Cредний курс продажи упал...

.

Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса МосБиржи и незначительными изменениями индекса РТС вслед за мировыми фондовыми площадками, воодушевленными сигналами от Федрезерва США об осторожном подходе к дальнейшей монетарной политике, а также на фоне неплохой... читать дальше

.

Система государственного фонового мониторинга состояния многолетней мерзлоты появится в России, она станет частью единой системы государственного экологического мониторинга, отвечать за создание и ее функционирование будет Росгидромет, сообщается на сайте правительства РФ.... читать дальше

.

ПАО "ТГК-14"в январе-сентябре 2023 года получило 514 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в бухотчетности компании. Выручка выросла на 14,8% - до 10,9 млрд рублей, себестоимость при этом росла... Выручка выросла на 14,8% - до 10,9 млрд рублей, себестоимость при этом росла... читать дальше

.

В ходе сегодняшних торгов доллар США активно снижается к основным мировым валютам, инвесторы оценивают итоги завершившегося накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... читать дальше

.

ЕС в рамках сокращения зависимости от топлива из России предполагает снизить импорт российского газа в 2023 году до 40-45 млрд куб. м., говорится в заявлении по итогам заседания рабочей группы ЕС-США по энергетической безопасности. "ЕС резко сократил свою зависимость от... "ЕС резко сократил свою зависимость от... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 ноября составили по Российской Федерации 3025,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2818,3 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Производство птицы в сельхозорганизациях РФ в сентябре составило 512,8 тыс. тонн (в живом весе, на убой), что на 2,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщил Росстат в среду. За 9 месяцев производство сохранило положительную динамику в 0,3%. Натуральные... За 9 месяцев производство сохранило положительную динамику в 0,3%. Натуральные... читать дальше

.

Минсельхоз предлагает с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года ввести запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный ведомством, размещен на сайте regulation.gov.ru. "Установить с 1 декабря 2023 г.... "Установить с 1 декабря 2023 г.... читать дальше

.

ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 3 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-582 объемом 200 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.