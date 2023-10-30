Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4754,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2333,28 млрд руб.

30 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 4754,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4394,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4323,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4004,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 октября составили 2333,28 млрд руб. против 2915,23769 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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