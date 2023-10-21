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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 октября в размере 95,9053 руб., евро - 101,4257 руб.
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21 октября 2023 года 09:02

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 октября в размере 95,9053 руб., евро - 101,4257 руб.

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21 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 95,9053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,40 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 101,4257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,20 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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