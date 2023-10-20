Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0762 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,998 руб., максимальный - 13,219 руб. Было заключено 52532 сделки. Объем торгов составил 111830,38 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,004 руб. за юань.

20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,68 коп. и составил 13,0762 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 60097,882 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 125,669 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 руб. и составил 101,3807 руб. Минимальный курс евро составил 100,75 руб., максимальный - 102,6975 руб. Было заключено 12863 сделки. Объем торгов составил 49858,41... Минимальный курс евро составил 100,75 руб., максимальный - 102,6975 руб. Было заключено 12863 сделки. Объем торгов составил 49858,41...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,33 руб. и составил 95,9098 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,27 руб. Была заключена 23101 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,27 руб. Была заключена 23101 сделка. Объем торгов составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,68 коп. и составил 13,0762 руб. Минимальный курс юаня составил 12,998 руб., максимальный - 13,219 руб. Было заключено 52532 сделки. Объем торгов составил 111830,38... Минимальный курс юаня составил 12,998 руб., максимальный - 13,219 руб. Было заключено 52532 сделки. Объем торгов составил 111830,38...

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Росстат в пятницу вечером опубликовал новый демографический прогноз РФ до конца 2045 года, рассчитанный с учетом результатов Всероссийской переписи населения, которая проводилась в октябре - ноябре 2021 года. На 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек.... На 1 января 2023 года в России проживало 146,45 млн человек.... читать дальше

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Правительство РФ уточнило механизм взимания утильсбора с автопроизводителей-надстройщиков, использующих автомобили и шасси российских автопроизводителей, а также с физических лиц, которые ввозят автомобиль в РФ и впоследствии его перепродают его в течение года. Как... Как... читать дальше

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Грузовые железнодорожные тарифы в РФ с 1 декабря 2023 г. будут проиндексированы, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Базовая индексация составит 7,6%, с учетом надбавок, связанных с капремонтом инфраструктуры и транспортной... Базовая индексация составит 7,6%, с учетом надбавок, связанных с капремонтом инфраструктуры и транспортной... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся ростом на фоне разнополярных факторов - укрепления рубля, снижения мировых фондовых площадок на новостях от главы Федрезерва США, а также выросшей нефти. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225... читать дальше

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Российские производители пиломатериалов не могут начать массовые поставки на рынок Индии из-за высоких логистических ставок, при этом потенциал этого рынка очень большой, и компании заинтересованы в выходе на него, заявил президент Segezha Group Михаил Шамолин в пятницу в рамках... читать дальше

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Правительство РФ расширило полномочия Роспотребнадзора по контролю за обязательной маркировкой товаров, распространив его на маркетплейсы, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее постановление, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, было подписано 18... Соответствующее постановление, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, было подписано 18... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют порядка 1% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом в связи с опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке. "Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые... "Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые... читать дальше

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Свое материальное положение, как хорошее, в настоящее время оценивают 24% россиян, чаще всех достатком довольна молодежь 18-30 лет (40%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в... "Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,28 руб. и составил 95,9719 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,3125 руб. Было заключено 8583 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,3125 руб. Было заключено 8583 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Объем арендных сделок на рынке офисной недвижимости Петербурга в бизнес-центрах класса "А" и "B" в январе-сентябре 2023 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 198 тыс. кв. метров, говорится в исследовании консалтинговой компании... читать дальше

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Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в сентябре составила 96,4 млрд юаней ($13,43 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны. Это на 30% выше августовского объема. Это на 30% выше августовского объема. Финорганизации в прошлом... Финорганизации в прошлом... читать дальше

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