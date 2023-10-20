ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 октября в размере 95,9053 руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 95,9053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 140,21 коп.

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Правительство РФ расширило полномочия Роспотребнадзора по контролю за обязательной маркировкой товаров, распространив его на маркетплейсы, сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее постановление, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, было подписано 18... Соответствующее постановление, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, было подписано 18... читать дальше

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Цены на нефть прибавляют порядка 1% на торгах в пятницу и завершают неделю уверенным подъемом в связи с опасениями разрастания конфликта на Ближнем Востоке. "Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые... "Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС продолжает влиять на рынок, несмотря на минимальные прямые... читать дальше

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Свое материальное положение, как хорошее, в настоящее время оценивают 24% россиян, чаще всех достатком довольна молодежь 18-30 лет (40%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического... читать дальше

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Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза, сообщила пресс-служба правительства РФ. "Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в... "Была отмечена тенденция к продолжению снижения цен на топливо в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,28 руб. и составил 95,9719 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,3125 руб. Было заключено 8583 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,2 руб., максимальный - 97,3125 руб. Было заключено 8583 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Объем арендных сделок на рынке офисной недвижимости Петербурга в бизнес-центрах класса "А" и "B" в январе-сентябре 2023 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 198 тыс. кв. метров, говорится в исследовании консалтинговой компании... читать дальше

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Чистая продажа иностранной валюты коммерческими банками Китая в сентябре составила 96,4 млрд юаней ($13,43 млрд), говорится в сообщении Государственного управления валютного контроля (SAFE) страны. Это на 30% выше августовского объема. Это на 30% выше августовского объема. Финорганизации в прошлом... Финорганизации в прошлом... читать дальше

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Контейнерный рынок РФ по итогам 2023 года может вырасти на 15% по сравнению с 2022 годом, сообщил председатель совета директоров FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) Андрей Северилов журналистам в кулуарах международного экспортного форума... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 23.10 по 29.10 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в ходе торгов в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в пятницу снизился на 74,79 пункта (0,22%) и составил 33339,38 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 16:55 мск в пятницу снизился на 74,79 пункта (0,22%) и составил 33339,38 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 12,98 пункта... Standard & Poor's 500 опустился на 12,98 пункта... читать дальше

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Аграрии РФ к 20 октября собрали 137,2 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 148,1 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в оперативной информации органов АПК субъектов РФ. Зерно убрано с 44,6 млн га (44,5 млн га в 2022 году), урожайность составила... Зерно убрано с 44,6 млн га (44,5 млн га в 2022 году), урожайность составила... читать дальше

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Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании выросла в пятницу до максимума с 1998 года на фоне усиливающихся ожиданий, что Банку Англии придется удерживать базовую ставку на высоком уровне в течение длительного времени. Британский ЦБ принял решение сохранить... Британский ЦБ принял решение сохранить... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-572 на 142 млрд 692,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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ЦБ РФ с 21 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6023,62 (-94,79) руб./грамм; на серебро - 70,56 (-2,05) руб./грамм; на платину - 2738,08 (-71,32) руб./грамм; на палладий - 3413,35 (-121,86) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ПАО "Яковлев" (ранее - ПАО "Корпорация "Иркут") за 9 месяцев 2023 года выросла в 3,6 раза, до 9,7 млрд руб., следует из отчетности компании. Объем выручки, себестоимость продаж, обязательства и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты в... Объем выручки, себестоимость продаж, обязательства и другие финансовые показатели в отчетности не раскрыты в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21 по 27 октября ожидаются выплаты купонных доходов по 169 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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