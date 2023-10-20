Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 930,6 млрд руб.

20 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 октября по данным на начало операционного дня выросло до 930,6 млрд руб.

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Российские банки в сентябре сохранили высокий темп роста корпоративных кредитов: прирост на 2% против 1,7% в августе, говорится в обзоре ЦБ, посвященном динамике развития банковского сектора. Значительный объем кредитов предоставлен горно-металлургическим, нефтегазовым... Значительный объем кредитов предоставлен горно-металлургическим, нефтегазовым... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и выпуска замещающих облигаций компании на уровне АA+(RU), прогноз - "стабильный". "Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено... "Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено... читать дальше

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Банки РФ в сентябре заработали 296 млрд рублей чистой прибыли, что на 16% ниже результата августа (353 млрд рублей), говорится в обзоре ЦБ, посвященном динамике развития банковского сектора. Снижение прибыли произошло главным образом из-за сокращения доходов от валютной... Снижение прибыли произошло главным образом из-за сокращения доходов от валютной... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 13 октября составил 18 трлн 640,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 6 октября денежная база в России равнялась 18 трлн 576,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,35%, или на 64,5... На 6 октября денежная база в России равнялась 18 трлн 576,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,35%, или на 64,5... читать дальше

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ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 58-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 19,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019... Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019... читать дальше

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ЦБ РФ продал валюту расчетами 19 октября на 0,8 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Банк России временно увеличивал объем... Банк России временно увеличивал объем... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) и выпуска замещающих облигаций компании на уровне АA+(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Подтверждение... "Подтверждение... читать дальше

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Евро, доллар США и китайский юань активно снижаются на Московской бирже в ходе утренних торгов в пятницу. Евро опустился ниже 102 руб. впервые с 28 сентября, доллар торгуется по направлению к 96 руб. Курс доллара США составил 96,3 руб. в 10:06 мск, что на 74,75 копейки... Курс доллара США составил 96,3 руб. в 10:06 мск, что на 74,75 копейки... читать дальше

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Продажи автомобилей в Европейском союзе в сентябре выросли на 9,2% в годовом выражении, увеличившись по итогам 14-го месяца подряд, говорится в отчете Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В августе европейский рынок новых автомобилей подскочил на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ХКФ банка и его облигаций на уровне А(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Текущий уровень кредитного рейтинга банка определяется удовлетворительным... "Текущий уровень кредитного рейтинга банка определяется удовлетворительным... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,5 пункта (0,015%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3254,66 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,65 пункта (0,535%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 5,65 пункта (0,535%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Цены производителей в Германии в сентябре упали на 14,7% в годовом выражении, сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis). Это самое сильное падение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1949 года. В августе цены производителей сократились на... В августе цены производителей сократились на... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" установил ориентир ставки 1-го купона 10-летних ипотечных облигаций серии БО-001P-38 с поручительством ДОМ.РФ объемом 6 млрд 111,769 млн рублей на уровне 7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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Постановление правительства РФ от 12 октября о мерах по реализации президентского указа, которым была введена обязательная продажа валютной выручки экспортерами сроком на полгода, опубликовано на официальном портале правовых актов. Сам указ от 11 октября, в котором... Сам указ от 11 октября, в котором... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал на позитиве, несмотря на минорные настроения на мировых фондовых площадках. Европейские фондовые рынки завершили торги на понижательном тренде. Европейские фондовые рынки завершили торги на понижательном тренде. Американские фондовые индексы снизились вчера вторые торги подряд.... Американские фондовые индексы снизились вчера вторые торги подряд.... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,66/98,35 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 41 коп., Cредний курс продажи упал...

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