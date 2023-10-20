Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5039,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2937,1 млрд руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 октября составили по Российской Федерации 5039,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4703,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 6036,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5729,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 октября составили 2937,1 млрд руб. против 2490,32539 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.