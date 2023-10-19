Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6036,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2490,33 млрд руб.

19 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 октября составили по Российской Федерации 6036,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5729,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5297,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4999,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 октября составили 2490,33 млрд руб. против 3175,586 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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