ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 97,3458 руб., евро - 102,7527 руб.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,27 коп. и составил 102,8922 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,28 коп. и составил 97,3801 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,18 коп. и составил 13,2885 руб.

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 10 по 16 октября выросли в среднем на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября цены снизились на 0,2%.

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в сентябре 2023 года выросли на 4,7% относительно предыдущего месяца, когда цены выросли на 4,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 16 октября 2023 г. снизились на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 3 по 9 октября 2023 г. цены снизились на 0,5%.

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За период с 10 по 16 октября 2023 года потребительские цены повысились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 3 по 9 октября инфляция составила 0,24%.

С начала октября цены выросли на 0,45%, с начала года - на 5,07%.