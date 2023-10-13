Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 9995,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2754,87 млрд руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 октября составили по Российской Федерации 9995,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9731,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 9679,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 9413,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 октября составили 2754,87 млрд руб. против 2765,70111 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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