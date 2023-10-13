ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 96,9948 руб., курс евро - в размере 103,035 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 103,035 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 291,94 коп.

13 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 октября, составляет 96,9948 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 298,60 коп.

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Азербайджан выразил желание принять участие в проекте газового хаба в Турции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, проектом также интересуются другие страны, но какие именно, он не уточнил. "Это проект, к которому проявляют большой интерес и Турция, и Россия.... читать дальше

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Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума провёл встречу с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, сообщает пресс-центр Минэнерго Таджикистана. "В ходе встречи обсуждалось двустороннее сотрудничество в энергетической... читать дальше

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В 2023 году на программу субсидирования строительства гражданских судов взамен сданных на утилизацию будет дополнительно выделено более 900 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. Средства из... Средства из... читать дальше

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Ближе ко второй половине октября оживился спрос на туры на праздники, приуроченные ко Дню народного единства 4 ноября, по оценкам туроператоров, продажи выросли на 30-40% по сравнению с прошлым годом, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" опрошенные туркомпании. В 2023 году День... читать дальше

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Маркетплейс Wildberries отменил комиссии при оплате товаров картами Visa и Mastercard, сообщила компания. Решение принято по итогам совещания в Генпрокуратуре с представителями Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора 12 октября. Кроме того, маркетплейс "принял... Кроме того, маркетплейс "принял... читать дальше

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Товарооборот между Россией и Индией вырос за 1,5 года в пять раз до $50 млрд, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Взаимный товарооборот за последние полтора года, небывалая история, вырос в пять раз. Раньше был около 10 млрд, сейчас уже около 50 млрд... читать дальше

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Правительство РФ выделит в 2023 году Минфину до 215 млрд рублей из своего резервного фонда на финансирование дополнительной потребности по расходам на обслуживание госдолга. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как пояснили "Интерфаксу"... Как пояснили "Интерфаксу"... читать дальше

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Комитет по финансовому рынку Госдумы считает необходимым дополнительно обсудить целесообразность продления на 2024 год ряда особых временных корпоративных правил, касающихся формирования и функционирования совета директоров акционерных обществ и условий доступа акционеров к... читать дальше

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Госкорпорация "Роскосмос" может стать единым поставщиком при закупках госорганами и рядом госкомпаний данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Соответствующий законопроект (№ 458714-8) внесен правительством РФ на рассмотрение Госдумы. Сам законопроект... Сам законопроект... читать дальше

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"Татнефть" планирует направить 91,2 млрд рублей на строительство завода терефталевой кислоты (ТФК) на своем НПЗ "ТАНЕКО", сообщило Агентство инвестиционного развития Татарстана. Инвестиционный совет Татарстана одобрил проект компании на заседании в пятницу. Планируется... Планируется... читать дальше

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Россия и Мали обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в геологоразведке и добыче полезных ископаемых и в мирном использовании ядерной энергии, сообщила ГК "Росатом". По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области... читать дальше

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Устанавливать обязательную 30-процентую долю дорожно-строительной техники в парке инфраструктурных строителей для их допуска к госзаказу с 2025 года, что ранее было предложено Минтрансом в качестве одной из мер стимулирования импортозамещения, в ближайшие годы экономически... читать дальше

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Комитет Госдумы по финансовому рынку считает преждевременной идею отмены с 2024 г. полномочий ЦБ по определению перечня информации о банках и финансовых организациях, которую можно не раскрывать, настаивает на исключении данной нормы из законопроекта. Заключение на... Заключение на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 97,3075 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,27 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 102,5523 руб. По сравнению...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58562,603 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 585,337 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,45 коп. и составил 13,305 руб. Минимальный курс юаня составил 13,246 руб., максимальный - 13,385 руб. Было заключено 47068 сделок. Объем торгов составил 116564,7 млн... Минимальный курс юаня составил 13,246 руб., максимальный - 13,385 руб. Было заключено 47068 сделок. Объем торгов составил 116564,7 млн...

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