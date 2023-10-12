Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -1242,6 млрд руб.

12 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 октября по данным на начало операционного дня снизилось до -1242,6 млрд руб.

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Требования об обязательной продаже валютной выручки касается крупнейших экспортеров, важен также временный характер этих мер, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. "Очень важно в этом указе, это тоже была наша позиция, что меры адресные, то... "Очень важно в этом указе, это тоже была наша позиция, что меры адресные, то... читать дальше

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Европейские рынки акций растут сегодня в ходе торгов. Внимание инвесторов направлено на данные по динамике потребительских цен в США за сентябрь, которые будут опубликованы позднее и позволят сделать некоторые предположения относительно перспектив кредитно-денежной... Внимание инвесторов направлено на данные по динамике потребительских цен в США за сентябрь, которые будут опубликованы позднее и позволят сделать некоторые предположения относительно перспектив кредитно-денежной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,84 пункта (1,059%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3160,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3169,39 (-0,77%) пункта,... читать дальше

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Сбербанк , пока не участвующий в тестировании цифрового рубля в рамках первого этапа, планирует присоединиться к пилоту во "второй волне". "Да, будем, безусловно (участвовать во втором этапе тестирования)", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман... "Да, будем, безусловно (участвовать во втором этапе тестирования)", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман... читать дальше

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Добыча жидких углеводородов (нефть и конденсат) в России снизится на 500 тыс. б/с - с 11,03 млн б/с в 2022 году до 10,53 млн б/с в 2023 году, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет производить 10,45 млн б/с,... В предыдущем отчете прогнозировалось, что в 2023 году РФ будет производить 10,45 млн б/с,... читать дальше

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Сбербанк отмечает существенное замедление темпов роста кредитования с 1 октября, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф. "Безусловно, будет (замедлением темпов роста). Мы уже это видим. Весь набор мер вступил в силу с 1 октября. С 1... "Безусловно, будет (замедлением темпов роста). Мы уже это видим. Весь набор мер вступил в силу с 1 октября. С 1... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повысились в четверг, инвесторы оценивали японскую статистику и новые вложения суверенного фонда Китая. Значение японского индекса Nikkei поднялось на 1,9%. Индикатор остается в плюсе третью сессию... Значение японского индекса Nikkei поднялось на 1,9%. Индикатор остается в плюсе третью сессию... читать дальше

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Госдума на заседании в четверг утвердила состав совета директоров Банка России, в который впервые вошли директор департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова, начальник главного управления по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов и начальник Волго-Вятского... читать дальше

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"Газпром нефть" и "Узбекнефтегаз" в рамках Российской энергетической недели подписали соглашение, по которому "Газпром нефть" поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана, говорится в сообщении российской компании. "Для строительства и... "Для строительства и... читать дальше

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Требование об обязательной продаже валютной выручки крупными экспортерами ускорит возвращение курса рубля к фундаментальному уровню, но базово на валютный рынок оказывают влияние другие факторы, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Повлияет... "Повлияет... читать дальше

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Киргизия и Россия примут меры для увеличения объема товарооборота до $5 млрд, сообщил в четверг киргизский лидер Садыр Жапаров. "Мы провели содержательные переговоры и подтвердили неизменность курса на активизацию сотрудничества. Объем товарооборота не отвечает... "Мы провели содержательные переговоры и подтвердили неизменность курса на активизацию сотрудничества. Объем товарооборота не отвечает... читать дальше

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Указ президента РФ о введении на полгода обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами не стал неожиданностью для бизнеса: этот вопросов обсуждался с компаниями в прошедшую субботу на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, заявил... читать дальше

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Несмотря на рост валового продукта Москвы на 40%, энергопотребление не выросло ни на процент, и в дальнейшем потребление энергии в столице не будет расти, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Поддержание и создание надежных транспортных систем с точки зрения доставки... "Поддержание и создание надежных транспортных систем с точки зрения доставки... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 48,21 пункта (1,509%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3145,91 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3169,39 (-0,77%) пункта,... читать дальше

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В августе 2023 года безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) осталась на рекордно низком уровне - 4,8%, говорится в сообщении организации. В Евросоюзе безработица в позапрошлом месяце уменьшилась до 5,9% с июльских 6%, в еврозоне -... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 5 октября по 12 октября) - 99,6967 руб. за доллар, максимальное значение - 102,6246 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 2,09 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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