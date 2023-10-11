Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1273,9 млрд руб.

11 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1273,9 млрд руб.

.

Проект федерального бюджета предусматривает выделение Минприроды России 541 млрд руб. в 2024-2026 годах, при этом за тот же период планируется обеспечение поступлений в доход бюджета более 380 млрд руб. сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр... читать дальше

.

Россия готова увеличить поставки нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, открывая заседание межправительственной комиссии двух стран, которое проходит на полях "Российской энергетической недели" (РЭН). Кроме того, Новак подчеркнул,... Кроме того, Новак подчеркнул,...

.

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики Узбекистана на 2023 год на 0,2 процентного пункта - до 5,5%, говорится в октябрьском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook. Navigating Global Divergences), опубликованном фондом. Прогноз по... Прогноз по... читать дальше

.

Власти Москвы сформировали проект бюджета столицы на 2024-2026 годы, половина расходов будет направлено на социальные направления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сформировали проект городского бюджета на 2024-2026 годы. Как и в прошлые годы, 50% расходов направим на... читать дальше

.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 октября по данным на начало операционного дня выросло до 1273,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

.

По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,29 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3179,32 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,39 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,39 пункта (0,24%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

.

Федеральная резервная система США (ФРС), скорее всего, сможет вернуть инфляцию в стране на целевой уровень в 2%, не допустив при этом рецессии, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Мы думаем, что мы движемся по пути к "мягкой посадке", -... читать дальше

.

Правительство РФ пока не планирует повышать налоговую нагрузку для нефтяных компаний, чтобы компенсировать затраты бюджета на увеличение выплат по демпферу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Всё в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой... читать дальше

.

Сегодняшние торги российский фондовый рынок начал в небольшом минусе, несмотря на позитивный внешний фон. Европейские рынки акций зафиксировали вчера существенный рост по итогам сессии благодаря "голубиным" заявлениям членов руководства Федеральной резервной... Европейские рынки акций зафиксировали вчера существенный рост по итогам сессии благодаря "голубиным" заявлениям членов руководства Федеральной резервной... читать дальше

.

По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 96,92/102,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 5 коп., Cредний курс продажи...

.

В 2024 году на выплаты по материнскому капиталу будет выделено 495 млрд рублей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На следующий год мы запланировали, что общий объем составит более 495 млрд рублей только на материнский капитал. Сертификат на... "На следующий год мы запланировали, что общий объем составит более 495 млрд рублей только на материнский капитал. Сертификат на... читать дальше

.

Энергопотребление в России выросло с начала 2023 г. на 1,2%, сообщил журналистам в кулуарах РЭН-2023 замминистра энергетики Евгений Грабчак. В абсолютных значениях без учета температурного фактора рост составил 0,86%, добавил он. В абсолютных значениях без учета температурного фактора рост составил 0,86%, добавил он. С начала октября неприведенное... С начала октября неприведенное...

.

Курс доллара США стабилен к большинству мировых валют утром в среду, приостановив ралли на фоне мягких заявлений членов руководства Федеральной резервной системы (ФРС). Доллар дорожает к японской валюте. Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик... Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик... читать дальше

.

Максимальный лимит, при котором финансовые организации смогут не проводить идентификацию граждан, предлагается увеличить с 15 тыс. руб. до 60 тыс. руб., если оплата идет за жилое помещение и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект (№445879-8) размещен в электронной... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 2252,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2036,2 млрд руб. На... На... читать дальше

.

Минздрав России планирует увеличить расходы за счет государственных источников финансирования на оказание всех видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам бесплатно. Соответствующий проект постановления правительства РФ о программе государственных гарантий... Соответствующий проект постановления правительства РФ о программе государственных гарантий... читать дальше

.