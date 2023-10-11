Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2252,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4328,41 млрд руб.

11 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 октября составили по Российской Федерации 2252,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2036,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2496,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2285,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 октября составили 4328,41 млрд руб. против 4012,00007 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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